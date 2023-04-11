Эксклюзив 11 апреля 2023, 18:49 «Зеленскому нужно доказать Западу». Почему ВСУ цепляются за Артемовск Полковник в отставке Литовкин: ВСУ цепляются за Артемовск, чтобы отвлечь российскую армию Викимедиа

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Более 80% Артемовска, включая все административные центры, фабрики, заводы, находятся под контролем российских сил, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин в разговоре с «360» назвал две причины, по которым ВСУ продолжают цепляться за этот город.

Далее — прямая речь.

Я не работаю в администрации офиса Владимира Зеленского, но думаю, что они не отступают, поскольку им не разрешают это сделать. Офис президента Украины и командование ВСУ просто не позволяет это сделать.

Киевским властям нужно доказать Западу, что они умеют сражаться до последнего украинца. Также им нужно доказать, что деньги и вооружение, которое им поставляют, были не зря. Это можно считать первой версией.

Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске / РИА «Новости»

Вторая версия заключается в том, что они готовятся к наступлению. Они готовятся к этой наступательной операции, концентрируя где-то определенный кулак: войска, танки, бронетранспортеры.

Чтобы отвлечь российские вооруженные силы от концентрации основного удара, они цепляются за Артемовск. Пытаются сосредоточить внимание нашей армии на этом населенном пункте.

А в их планах будет ударить по тому месту, которое мы наименее сильно защищаем. Это один из их коварных приемов.