Эксклюзив 05 апреля 2023, 19:32 Наркотики, пропаганда и заградотряды из поляков. Почему ВСУ не сдают Артемовск Военный журналист Борзенко: ВСУ не сдают Артемовск из-за наркотиков и пропаганды Официальное интернет-представительство президента Украины

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Российские силы «юридически» освободили Артемовск, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Над зданием горадминистрации подняли российский флаг: на нем написано «Владлену Татарскому вечная память!» и «от всей России». Однако украинские военные еще остаются в городе и не отступают, несмотря на огромные потери. Почему режим Владимира Зеленского продолжает цепляться за этот населенный пункт и готов жертвовать живой силой в преддверии анонсированного «контрнаступления» ВСУ — в материале «360».

Три причины

Есть целый комплекс причин, по которым украинские боевики не сдают город полностью, объяснил заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

Флаг России, который бойцы ЧВК «Вагнер» установили над зданием горадниминстрации в Артемовске / Telegram

Во-первых, это заградотряды, состоящие из польских наемников. Во-вторых, для отступления у частей ВСУ осталась одна-единственная дорога, которую они называют дорогой смерти.

«Вся эта дорога забита разбитой техникой, потому что там все простреливается», — уточнил Борзенко в разговоре с «360».

Третья причина, по словам военного журналиста, — приказ держаться до последнего, который им дали из Киева.

Не стоит забывать, что ВСУ снабдили большим количеством «военных» наркотиков, добавил эксперт. Борзенко напомнил, что одноразовые шприцы постоянно находят у пленных и убитых солдат противника.

«Эти специальные наркотики лишают человека страха, он может открыто идти на пулемет и так далее. Американцы давно снабжают ими ВСУ», — констатировал военный журналист.

Ложные надежды

Оставшиеся в Артемовске украинские боевики стараются продержаться как можно дольше, поскольку их обмануло начальство, добавил собеседник «360». ВСУ заверили, что скоро будет «великое наступление», подойдет подмога, хотя никакой подмоги не будет.

«Реально у них снабжения осталось процентов 10 от того, что должно быть. Стрелковые боеприпасы у них есть, потому что их изначально заготовили большое количество, но и они заканчиваются. Бронетехники там уже нет, все сожжено. Что еще осталось? Гранатометы и снаряды к ним. Вот и все, что у них есть в наличии. Им пытаются, конечно, по этой единственной дороге что-то перекинуть, но только одной машине из пяти удается доехать, да и та, как правило, обратно уже не возвращается», — рассказал эксперт.

Сайт ВСУ

Огромные жертвы ради показухи

Главной мотивацией киевского режима в вопросе удержания Артемовска Борзенко назвал тот факт, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «нельзя показать Западу, что он проигрывает». Правда, американские генералы уже прекрасно все понимают — космическая разведка им показывает, что ВСУ фактически сдали город.

По словам Борзенко, вэсэушники еще держат отдельные районы, в частности многоэтажки, но боевиков уже начинают оттуда отжимать. Они переходят в зону частной застройки. Так как там все просматривается, бои приводят к большим потерям в рядах украинской армии, объяснил военный журналист.

Кроме того, активные боевые действия сейчас идут под Марьинкой, а главное — в районе Авдеевки.

Разрушенное здание в пригороде Артемовска / РИА «Новости»

«Когда мы разнесем полностью этот укрепрайон, ВСУ перестанут бомбить и обстреливать Донецк. Мы потихоньку продавливаем всю эту дугу, а дальше идут километры степей, в которых не скрыться никаким образом от нашей авиации. Поэтому части ВСУ пока держатся: они понимают, что отступать им некуда, все равно придется идти до Днепра и пересаживаться на правый берег. Но они рискуют и не дойти до этого Днепра, их может [по пути] уничтожить наша авиация», — отметил Борзенко.

В итоге ВСУ гробят те части, которые они изначально готовили для наступления, подытожил он.