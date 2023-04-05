05 апреля 2023, 19:32
Наркотики, пропаганда и заградотряды из поляков. Почему ВСУ не сдают Артемовск
Военный журналист Борзенко: ВСУ не сдают Артемовск из-за наркотиков и пропаганды
Российские силы «юридически» освободили Артемовск, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Над зданием горадминистрации подняли российский флаг: на нем написано «Владлену Татарскому вечная память!» и «от всей России». Однако украинские военные еще остаются в городе и не отступают, несмотря на огромные потери. Почему режим Владимира Зеленского продолжает цепляться за этот населенный пункт и готов жертвовать живой силой в преддверии анонсированного «контрнаступления» ВСУ — в материале «360».
Три причины
Есть целый комплекс причин, по которым украинские боевики не сдают город полностью, объяснил заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.
Во-первых, это заградотряды, состоящие из польских наемников. Во-вторых, для отступления у частей ВСУ осталась одна-единственная дорога, которую они называют дорогой смерти.
«Вся эта дорога забита разбитой техникой, потому что там все простреливается», — уточнил Борзенко в разговоре с «360».
Третья причина, по словам военного журналиста, — приказ держаться до последнего, который им дали из Киева.
Не стоит забывать, что ВСУ снабдили большим количеством «военных» наркотиков, добавил эксперт. Борзенко напомнил, что одноразовые шприцы постоянно находят у пленных и убитых солдат противника.
«Эти специальные наркотики лишают человека страха, он может открыто идти на пулемет и так далее. Американцы давно снабжают ими ВСУ», — констатировал военный журналист.
Ложные надежды
Оставшиеся в Артемовске украинские боевики стараются продержаться как можно дольше, поскольку их обмануло начальство, добавил собеседник «360». ВСУ заверили, что скоро будет «великое наступление», подойдет подмога, хотя никакой подмоги не будет.
«Реально у них снабжения осталось процентов 10 от того, что должно быть. Стрелковые боеприпасы у них есть, потому что их изначально заготовили большое количество, но и они заканчиваются. Бронетехники там уже нет, все сожжено. Что еще осталось? Гранатометы и снаряды к ним. Вот и все, что у них есть в наличии. Им пытаются, конечно, по этой единственной дороге что-то перекинуть, но только одной машине из пяти удается доехать, да и та, как правило, обратно уже не возвращается», — рассказал эксперт.
Огромные жертвы ради показухи
Главной мотивацией киевского режима в вопросе удержания Артемовска Борзенко назвал тот факт, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «нельзя показать Западу, что он проигрывает». Правда, американские генералы уже прекрасно все понимают — космическая разведка им показывает, что ВСУ фактически сдали город.
По словам Борзенко, вэсэушники еще держат отдельные районы, в частности многоэтажки, но боевиков уже начинают оттуда отжимать. Они переходят в зону частной застройки. Так как там все просматривается, бои приводят к большим потерям в рядах украинской армии, объяснил военный журналист.
Кроме того, активные боевые действия сейчас идут под Марьинкой, а главное — в районе Авдеевки.
«Когда мы разнесем полностью этот укрепрайон, ВСУ перестанут бомбить и обстреливать Донецк. Мы потихоньку продавливаем всю эту дугу, а дальше идут километры степей, в которых не скрыться никаким образом от нашей авиации. Поэтому части ВСУ пока держатся: они понимают, что отступать им некуда, все равно придется идти до Днепра и пересаживаться на правый берег. Но они рискуют и не дойти до этого Днепра, их может [по пути] уничтожить наша авиация», — отметил Борзенко.
В итоге ВСУ гробят те части, которые они изначально готовили для наступления, подытожил он.
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