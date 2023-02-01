Спецоперация 01 февраля 2023, 14:22 «Хотят воссоединить семьи, вернуться домой». Почему украинские военные переходят на сторону России Военный эксперт Матвийчук: солдаты ВСУ хотят быть с семьями и переходят на сторону России Telegram

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Солдаты ВСУ регулярно переходят на сторону России в Херсонской области и на Запорожском направлении. Число военных, сдавшихся в плен, начало расти с середины декабря. Опрошенные «360» эксперты уверены: если российская армия продолжит успешно наступать, такие случаи станут массовыми.

ВСУ переходят на сторону России

Украинские военные зачастую переходят на сторону России в Херсонской области. Об этом врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил РИА «Новости».

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«Такое случается регулярно, хотя и не носит массового характера. Мы, как правило, не торопимся обнародовать информацию о переходах украинских военных на нашу сторону, ведь у них есть близкие, которых киевский режим может подвергнуть репрессиям», — отметил он.

Сальдо подчеркнул, что в ВСУ жестко налажена система принуждения. Иначе нельзя объяснить, как Киеву удается насильно «бросать на убой» тысячи мобилизованных.

«Заградительные отряды из неонацистов и иностранных наемников, тотальное стукачество в СБУ о всех неблагонадежных, не говоря уже об оглушительной пропаганде, 24/7 кричащей, что черное — это белое. Жертвами этой системы становятся наши оболваненные братья», — добавил Сальдо.

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Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что за месяц как минимум несколько десятков вэсэушников перешли на российскую сторону на Запорожском направлении. Аналогичные случаи были и среди офицеров элитного спецподразделения ВСУ. Число сдавшихся в плен начало расти с середины декабря.

Украинские военные воссоединяются с семьями

Речь идет о территориях, которые уже вошли в состав России. У многих украинских военных в этих регионах остались родственники, с которыми солдаты и офицеры наверняка поддерживают связь, слышат положительные отзывы о жизни при российской власти. Об этом «360» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Хотят воссоединить семьи, вернуться домой. Многие понимают [свои] перспективы, что ожидает плен или смерть — выбирают плен. <…> Есть достаточно много финансовых, экономических, социальных, моральных причин. <…> Но самое главное — реально наблюдаемый развал государственности на Украине и неумение руководства организовать социальное обеспечение слоев, которые воюют», — объяснил он.

По словам эксперта, если российские войска продолжат успешное наступление, случаи перехода солдат ВСУ на российскую могут стать массовыми.

Почему нельзя афишировать сдачу в плен

Политолог, журналист Юрий Светов, в свою очередь, подчеркнул, что говорить о сдавшихся в плен украинцах не стоит. Ведь Киев может навредить их близким, родственникам.

«Сдались в плен — да слава богу! Давайте, не поднимая шум, аккуратно с ними поговорите, выясните все, что нам требуется для того, чтобы решать свои вопросы. Сейчас об этом рассказывают. Как на это среагирует Украина? Тут же по родственникам будут приняты соответствующие меры!» — предупредил он.