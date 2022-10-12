Победу России на Украине назвали проигрышем НАТО. Столтенберг признался в том, что все и так знали | 360°

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Viber Победу России на Украине назвали проигрышем НАТО. Столтенберг признался в том, что все и так знали Политолог Светов: Столтенберг проговорился и признался в участии НАТО в войне с Россией Unsplash

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине станет поражением альянса. при этом раньше он неоднократно подчеркивал, что военный блок не является стороной конфликта. Своим выступлением Столтенберг лишь подтвердил то, что всем уже давно известно — НАТО действительно воюет против России. По словам политологов, Запад боится потерять лидерство и всеми силами пытается сохранить свои позиции, но российской стороне не стоит предавать большое значение подобным заявлениям.

Поражение НАТО

О значении победы России для Североатлантического альянса Столтенберг заговорил во время пресс-конференции.

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«Важно, чтобы Украина победила. Потому что если [президент России Владимир] Путин победит, то это станет не только большим поражением для Украины, но и поражением для всех нас...», — сказал генсек НАТО.

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Он призвал не допустить подобного исхода конфликта. Как отметил Столтенберг, страны альянса должны быть готовы к долгим боевым действиям на Украине и оказанию помощи стране. На его выступление обратил внимание зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Тезис генсека НАТО о том, что победа России будет означать поражение Североатлантического альянса, — прямое подтверждение блоком своего участия в войне против нашей страны. Как говорится — не от большого ума, но от чистого сердца. Честный норвежский парень наконец-то признал это», — написал он в своем Telegram-канале.

Война альянса с Россией

С мнением Медведева согласился политолог и журналист Юрий Светов. По его словам, уже давно ни для кого не секрет, что НАТО участвует в боевых действиях против России.

«Это оговорка по Фрейду, если говорить высокоученым языком. Он проговорился и сказал то, о чем все время думает. На самом деле, конечно, идет война альянса с Россией. Я делаю акцент, что война альянса с Россией, а не России с альянсом», — подчеркнул Светов в разговоре с «360».

РИА «Новости»

Он напомнил, что НАТО все время твердил о победе Украины. Сейчас пришло время, когда становится очевидным, что военному блоку не удалось реализовать свои планы. Раньше Столтенберг называл слабостью России отсутствие ответов на успехи Украины. После удара в ответ на диверсию на Крымском мосту он снова стал говорить о слабости российской стороны.

«То есть ну никак мы ему угодить не можем, что не делаем — все не то. На самом деле, если говорить грубо, то наплевать и забыть про эти слова. Надо делать свое дело и продолжать спецоперацию, укреплять оборону, развивать наступление, наносить удары по критическим точкам инфраструктуры Украины, и тогда все будет в порядке», — отметил политолог.

У генсека НАТО уже случилось первое озарение, которым дело не кончится. Западные страны стали угрожать применением пятой статьи устава НАТО в случае российского удара по инфраструктуре альянса.

«Это означает, чего они боятся того, что удар будет нанесен по прилегающей к Украине территории Польши, где развернуты хабы по поставке вооружений НАТО и США на Украину. Надо подумать, может быть, стоит послушать совета», — сказал Светов.

Борьба за лидерство

Как пояснил «360» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, в мире сейчас продолжается геополитическая перестройка.

Unsplash

«Идет борьба за лидерство в мире и поражение Украины будет означать победу России, а значит, смену мирового лидера. Я не имею ввиду, что мы будем этим лидером, но процесс смены лидерства резко ускорится», — заявил он.

По мнению Журавлева, Запад пытается сохранить ведущую позицию. Экономическим способом это сделать уже не получается, поэтому лидерство пытаются удержать иначе.

«Сохраняют как могут — тут и удар по Германии, удар по нам, удар по Китаю», — перечислил эксперт.

Ранее о желании Запада удержать свою власть говорил президент России Владимир Путин. Он подчеркивал, что Запад готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать и грабить мир. Некоторые страны добровольно превращаются в вассалов, другие подвергаются запугиванию, а несогласные государства просто разрушают.

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