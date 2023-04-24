Эксклюзив 24 апреля 2023, 16:01 Победные заявления Украины разбились о жестокую реальность Военный аналитик Онуфриенко: власти Украины выдали неудачи на фронте за победы Официальный сайт президента Украины

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Украинские власти всеми силами пытаются выдать желаемое за действительное. Неудачи они стараются прикрыть заявлениями о победах, а неудачные попытки атаки объясняют использованием нового вооружения. Но реальность оказалась намного жестче фантазий. Специально для «360» военный аналитик Михаил Онуфриенко привел примеры, как украинские пропагандисты прикрывают провалы своей армии.

Далее — его прямая речь.

Не та погода

В Олешках все спокойно, и хотя киевская хунта регулярно перебрасывает диверсионно-разведывательные группы на левый берег Днепра, там два-три километра пойм, болот. Пройти их невозможно, перебросить технику — тем более. Поэтому они регулярно уничтожаются, но это дает основания для победных реляций.

Вообще, в головах у агитаторов хунты такая же каша, как и в окопах Донбасса. Видите ли, Днепр им не мешает победоносно наступать, а совершенно неожиданно свалившаяся весенняя распутица провести наступление не дает.

Попробуем взглянуть нейтрально. Не то что со стороны киевской хунты, а просто нейтрально.

Повальная мобилизация

К примеру, «могилизация» сейчас проходит весело, с огоньком. От желающих сгнить в окопах буквально отбоя нет. Мало того, отборочные соревнования проходят по месту жительства. По ним уже понятно, что вот этот товарищ готов стать водителем Leopard или бронемашины Bradley.

РИА «Новости»

Ну и энтузиазм «могилизированных» тоже понятен. Все хотят успеть в ряды «хероев», которые вот-вот займут Севастополь, дойдут до Бердянска, освободят от «москалей» Белгород — и Москва уже близко.

Обещанные «освобождения»

До освобождения от «москалей» Бахмута уже рукой подать. Победоносная армия Зеленского уже ведет бои на западной окраине города. Бои идут непосредственно в районе дороги возле Хромова — это на севере города. На юге — в районе «Самолета» — у памятника «МиГ-17». Поэтому до раздачи наград, премий и земельных участков за освобождение Бахмута остается всего несколько недель.

РИА «Новости»

Не менее «успешные» наступательные действия предпринимает армия киевского режима и на всех остальных участках фронта. Например, Авдеевка контролируется уже на 99%. Сейчас «москалей» выдавливают на юге и с окраин девятого микрорайона. Бои идут чуть южнее укрепрайона в населенном пункте Северное на юге города, а на севере от Авдеевки — вдоль железнодорожного полотна — успешно наступают и в районе Керамика.

Успешные боевые действия продолжаются на западных окраинах Первомайского, бои идут уже южнее Орехова на Запорожском фронте. Полностью контролируется Вооруженными силами Угледар, бои идут в районе Павловки, Гуляйполя.

Не менее успешно бои продолжаются на восточных окраинах Спорного, восточнее и южнее Белогоровки. По ту сторону Северского Донца бойцы киевского режима находятся неподалеку от Кременной, бои идут в балке Журавка. Очередные взводно-опорные пункты сейчас бьются северо-восточнее Купянска. Противник отодвинут на расстояние семь-восемь километров от города в район Синьковки.

Атаки дронов

Мало того, этой ночью атаковали военно-морскую базу противника в Севастополе. Правда, один морской дрон противник уничтожил в бухте, а второй взорвался непосредственно на внешнем рейде.

Сбил противник и летевший к Крымскому мосту беспилотник. Но он все же летел к Крымскому мосту.

РИА «Новости»

Еще больший успех достигнут под Москвой. В подмосковном поселке рядом с Ногинском упал трехметровый дрон-камикадзе, который нес 17 килограммов взрывчатки. А это 500 километров от места пуска, и он чуть-чуть не долетел до Красной площади. Неудача, конечно, но дорогу осилит идущий.

Летящие ракеты

Мало того, был нанесен удар оперативно-тактическими ракетам «Гром-2» по Крыму. На этот раз пуск проводился из района Запорожья. Ракеты пролетели 290 километров. Правда, противник уничтожил их на подлете.

Новейшая РСЗО «Ольха» нанесла удар с дистанции около 100 километров по северу Крыма по городу Армянск.

Все ракеты были сбиты, но, тем не менее, новейшие комплексы поступили на вооружение и доказали, что их снаряды способны лететь на сотни километров.

В общем, обещали сюрприз, получилось как всегда. Но дальнейшие попытки будут предприниматься. Это несомненно.

Нехватка топлива

У Константиновки силами противника уничтожен склад топлива. Об этом доложили в Минобороны Российской Федерации. Одновременно с этим в порту Южный разгружают два танкера с топливом для войск хунты. Так что подобных целей у русских будет еще много.

Недошедшая помощь

Тем более, снабжают киевский режим не только топливом. К примеру, с начала боевых действий НАТО оказало военной помощи на 55 миллиардов долларов. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

Это, на секундочку, полтора довоенных бюджета бывшей Украины. Мало того, это ведь не единственные финансовые потоки в целом. Помощи киевскому режиму было оказано на 150 с лишним миллиардов долларов по всем каналам. Безусловно, часть помощи потерялась по дороге, но сумма впечатляет.

Поэтому не стоит обращать внимания на слова посла Китая в Париже, который сообщил о том, что Крым всегда был русским, а страны бывшего СССР «не имеют эффективного статуса в международном праве». Это ничтожное заявление.

Правда, если оценивать их беспристрастно, то прибалтийские бумажные тигры и киевская хунта объединились зря. Посол лишь дипломатично озвучил то, что известно всем. Ну и не стоит забывать, что он озвучил официальную позицию КНР.