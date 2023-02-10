Эксклюзив 10 февраля 2023, 19:05 Победа России не за горами. Названо доказательство того, что ВСУ на последнем издыхании Политолог Михайлов: ВСУ экономят боеприпасы, Украина молит Запад о помощи РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие вынуждены экономить боеприпасы. Украина буквально умоляет Запад о помощи. Раньше такого не было, и это говорит о том, что победа России уже близка, отметил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в беседе с «360». Он проанализировал сегодняшний брифинг Минобороны и объяснил, почему для Украины так важно отстоять Донбасс, на каких направлениях успехи ВС России наиболее значительны и почему обстановка на фронте складывается в нашу пользу.

Компенсация ущерба

Я бы отметил продвижение на Купянском направлении. Многие сейчас задаются вопросом, почему именно на этом направлении идет видимый успех. Они идут по разным направлениям — где-то локальные, где-то масштабные, но, видимо, стоит задуматься о том, что российская армия решила компенсировать тот моральный ущерб, который произошел после потери Купянска, Изюма в Харьковской области, и идут достаточно успешные бои за возврат территории. На мой взгляд, это говорит о решимости России помимо других территорий все-таки освободить от нацистов Харьковскую область.

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То, что идет постоянное уничтожение складов боеприпасов ВСУ и у них еще есть запасы, говорит о том, что, видимо, не полностью перекрыта логистика поставок вооружений. Хотя мы видим, как украинские политики кричат о том, что им срочно нужны боеприпасы. Они заканчиваются — об этом говорят и командиры украинских подразделений. Они уже вынужены экономить. Если боеприпасы где-то и хранятся, мы закрываем пути доставки и попутно уничтожаем склады, где они хранятся под охраной, где еще нет боевых действий.

ВСУ не успевают опомниться

Все складывается в нашу пользу, совершенно очевидно. То, что Украина все чаще кричит «срочно помогайте, иначе мы не отстоим западную демократию!», подчеркивает наши успехи. Раньше таких криков не было. Они уже официально заявляют, что ситуация тяжелая, и умоляют Запад увеличить поставки вооружения. Но не получается. Во-первых, на это необходимы какие-то сроки, во-вторых, мы им не дадим опомниться.

Почему на Донецком направлении ВСУ оказывают особое сопротивление? Во-первых, это неудивительно: украинский президент Зеленский летал в Вашингтон и просил дополнительных бюджетов для того, чтобы отстоять именно Артемовск. Для него это была особая тема. Но они уже почти потеряли его. Уже «вагнеровцы» и другие спецподразделения вошли в город, и они его освободят, зажав в клещи. А то, что обороняют Донбасс — они восемь лет готовились, строили укрепления. Именно с этих территорий велся обстрел мирных городов Донбасса. Именно здесь украинцы обкатывали будущие боевые действия с российской армией, нарушая все мировые законы, проводя какие-то атаки запрещенным вооружением еще до начала СВО. Украинская армия проходила обучение, обкатку на Донецком направлении, поэтому она там так и сражается.

В любом случае мы уничтожаем самые боеспособные части, и ВСУ не успевают оттаскивать свои подразделения для ротации, бросают в бой откровенное «пушечное мясо», которое даже винтовку в руках не держало. Им дают несколько дней на подготовку, а то и этих дней не дают. Мы видим, что сейчас творят военкоматы на Украине, как чуть ли не пенсионеров, детей забирают на фронт из автобусов. Ситуация для украинской армии критическая. Мы продолжаем перемалывать, и лучшие укрепрайоны Донбасса украинская хунта теряет, а мы тем самым приближаем победу.

Изначально Россия ставила задачу перед собой: освобождение Донбасса и Луганской области. Поэтому Украина и понимает всю ценность Донбасса: он очень богат полезными ископаемыми, промышленностью, и, конечно, важен человеческий ресурс. Поэтому они держатся. Но осталось недолго, победа будет за нами.