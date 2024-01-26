Второй вариант — к переговорам готова Украина, и России таким образом дают это понять. Попытка тоже так себе, так как если учесть, что Украина будет готова даже на некие территориальные уступки, вопрос победы заключен вовсе не в территориях. Цель СВО — демонтаж неонацистского режима Украины, что станет и поражением Запада. Сохранение этого режима в любых размерах и формах, пусть даже в двух областях Украины, не может считаться победой, потому что проблема будет просто отложена на какой-то срок. Строго говоря, Россия готова вести переговоры с Украиной только о капитуляции и больше ни о чем.