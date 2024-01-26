26 января 2024, 17:51
Победа — не в территориях. Россия готова к переговорам только о капитуляции Украины
Блогер «Голос Мордора»: СВО закончится демонтажем неонацистского режима Украины
В американских СМИ появилась информация о том, что Россия якобы сообщила Западу о своей готовности к переговорам по украинскому конфликту. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для «360» порассуждал о том, зачем был нужен подобный вброс.
Далее — прямая речь.
Интересная новость появилась в Bloomberg. Якобы Владимир Путин через каких-то неизвестных лиц передал на Запад информацию о том, что Россия готова к переговорам по Украине.Издание Bloomberg либо преувеличивает, либо просто врет. То, что Россия готова к переговорам всегда, ни для кого не секрет. Об этом не раз заявляли и Владимир Путин, и Сергей Лавров, и другие официальные лица. Дело не в готовности к переговорам, а в том, о чем они будут. И позиция Украины, а значит, Запада, по конфликту такова, что предмет разговора полностью отсутствует. Фактически западники согласны только на переговоры, в которых Россия по непонятным причинам должна согласиться на свое поражение, чего, разумеется не будет никогда.
Слишком топорноДля чего же сделан этот вброс? Во-первых, для того чтобы немного взбаламутить российское информационное пространство перед выборами. Ведь вопрос о переговорах и их условиях является тем самым фактором, который можно использовать против Владимира Путина. Понятно, что в российском обществе такой закулисный ход могут расценить как предательство. А эти ребята с Запада уже и не знают, как можно повлиять на российские выборы, чтобы хоть как-то уменьшить количество голосов за действующего президента. Попытка возмутить патриотическую часть общества тут имеет смысл, но сделано все как-то слишком топорно. Не пройдет.
Второй вариант — к переговорам готова Украина, и России таким образом дают это понять. Попытка тоже так себе, так как если учесть, что Украина будет готова даже на некие территориальные уступки, вопрос победы заключен вовсе не в территориях. Цель СВО — демонтаж неонацистского режима Украины, что станет и поражением Запада. Сохранение этого режима в любых размерах и формах, пусть даже в двух областях Украины, не может считаться победой, потому что проблема будет просто отложена на какой-то срок. Строго говоря, Россия готова вести переговоры с Украиной только о капитуляции и больше ни о чем.
Понятно, что Запад это не устраивает. Им бы хотелось сохранить нацистскую язву на границе России как постоянно раздражающий фактор. И если даже там сейчас готовы к переговорам, то это переговоры о заморозке конфликта, а не его прекращении.Издание Bloomberg зря старается. Лучше бы рассказали полную историю того обмана, который Украина и ее хозяева провернули в Стамбуле, — было бы точно больше пользы.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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