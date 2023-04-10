Эксклюзив 10 апреля 2023, 19:07 Плечом к плечу врастаем в землю тут. Россия отразит атаку нацистской орды Экс-сенатор Клинцевич назвал вероятное контрнаступление Украины началом конца для ВСУ РИА Новости

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Анонсированная подготовка Украиной масштабного контрнаступления в зоне боевых действий в случае неудачи может стать началом конца для военной группировки в этой стране. Российскому командованию хорошо известны намерения противника, поэтому военнослужащие находятся в полной боевой готовности к отражению атаки боевиков, сообщил бывший сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Далее — прямая речь собеседника «360».

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Во-первых, я думаю, что в распоряжении Украины чуть больше чем 200 тысяч солдат. Второе: Евгений Пригожин, говоря о численности группировки ВСУ, видимо, имеет в виду три корпуса, которые переподготовили и перевооружают.

С двумя из них уже закончили, а третий на стадии этих процессов. Это связано с разным количеством людей в корпусах: где-то — от 80 тысяч, а где-то — до 100 тысяч.

Это очень серьезно, потому что среди этих корпусов есть восемь бригад, предназначенных для осуществления удара.

Там командуют американцы: они начнут наступление на места, которые определили как наиболее слабые.

Потом начнется разведка боем. В зависимости от того, как будет развиваться, там они и сосредоточат усилия основных ударов.

США сменят направление контрудара ВСУ

При этом у США, в отличие от нас, при подготовке контрнаступления все немного по-другому. Мы сразу определяем направление главного удара, а потом бьем до конца. Они, когда видят, что атака захлебывается, могут поменять ситуацию.

Понимая, что на каких-то направлениях подразделения сняты, могут быстро переориентироваться. Тем более имея в распоряжении серьезную космическую и агентурную разведку, которая есть у коллективного Запада.

Недооценивать Украину не стоит

Когда Евгений Пригожин говорил о группировке ВСУ до 400 тысяч, мне кажется, что это уже «хотелки» Украины. Такая цифра связана с возможной переброской сил территориальной обороны с западных областей.

В западных регионах Украины подразделения теробороны могут заменить введенные якобы под видом миротворцев польские регулярные соединения.

Это тоже представляет собой большую опасность. В данном случае оперирование большими воинскими подразделениями всегда опасно.

России хорошо известны планы врага

Я не думаю, что нам стоит бояться по этому поводу: мы хорошо осведомлены о сложившейся обстановке. С учетом предпринятых нами действий командование российских войск владеет ситуацией.

Что касается сил и средств ВСУ, это уже было известно давно. А вот как ими будут манипулировать — вопрос другой.

Украинские силы и средства представляют большую опасность для нас, но, смею заверить, Россия обстановкой владеет и среагирует.

Мы сегодня ждем анонсированного контрнаступления, которое может стать началом большого серьезного конца для ВСУ и планов коллективного Запада.