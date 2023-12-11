Эксклюзив 11 декабря 2023, 16:20 Пламенный привет Западу. ВСУ полностью провалили контрнаступление Аналитик Онуфриенко: у ВСУ возникли колоссальные проблемы в зоне СВО

Читать 360tv в

Украинская армия столкнулась с колоссальными проблемами сразу на нескольких направлениях. ВС России оказывают давление на противника и атакуют его с помощью новых танков и БПЛА, о приближающейся победе над ВСУ начали писать даже британские СМИ. Об этом «360» рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.

Далее — его прямая речь.

Реклама

Россия использует новые танки и дроны

Президент [Владимир] Путин заявил о необходимости избегать преждевременных победных реляций, и наше Министерство обороны неукоснительно следует приказу.

Следует обратить внимание и на такие видео (с российскими танками Т-72 — прим. ред.). В этом эшелоне больше танков, чем Запад поставил киевской хунте за всю осень. И это не старые Abrams. Грустно мигая фарами, изделие британского автопрома наблюдает новейшие Т-72Б3М образца 2022 года. На них стоят более мощные двигатели в 1060 лошадиных сил, новые орудия, средства наблюдения и прицеливания, стоит всеракурсная динамическая защита и антидроновые экраны, которые сейчас штатно устанавливаются «Уралвагонзаводом». Так что это вам не старые Abrams.

Это фото публикует 21-я бригада противника, с грустью демонстрируя защиту наших окопов, в том числе и от дронов-камикадзе противника. Причем использование нами дронов-камикадзе стало многократно выше. Здесь, на этой схеме, зафиксировано применение FPV-дронов: 80% всех зафиксированных ударов приходится на сентябрь и первые 10 дней октября. Впрочем, бьем мы не только дронами. На этом видео артиллеристы Вооруженных сил России уничтожают позиции противника в Богдановке. На этом направлении мы продвинулись от Верховского водохранилища за последний месяц более чем на полтора километра, подойдя вплотную к укрепрайону Богдановка.

Российские военные подавили ВСУ на нескольких направлениях

Впрочем, это не единственное направление. На Артемовско-Соледарском направлении мы наступаем и на севере, и на западе, и на юге. На юге — на Клещеевку. Бои там сейчас идут чуть западнее — за высоту 230, так называемый укрепрайон «Остров», с потерей которого противник будет вынужден откатиться за канал Северский Донец-Донбасс. На севере же мы наступаем в районе Веселого, охватывая его и справа, и слева. Линия примерно 7,5 километра продавлена нами, еще на километр, ближе к Веселому. До Соледара остается от передовых позиций порядка 11 километров. Наше давление на этом направлении создает [противнику] колоссальные проблемы, так как он просто не успевает «затыкать дыры» и восполнять потери.

Помимо этого, мы давим и на других направлениях. Мы возвращаем утраченные позиции на Запорожском направлении, южнее Орехова, и на Времевском выступе. Мы на Краснолиманском направлении продвинулась на два километра по направлению к Терны-Торскому, к Ямполовке, не позволяя противнику маневрировать резервами и занимая позиции, где он ослабевает.

Контрнаступление ВСУ оказалось провалом

И здесь очень к месту пламенный привет из Туманного Альбиона. Заголовок: «Путинская Россия близка к сокрушительной победе, основы Европы шатаются, контрнаступление Киева оказалось провалом». Это вчерашняя газета The Telegraph за подписью лорда Даниэля Ханнана. Как говорит моя племяшка: «Пожуем — увидим». И как шатается Европа, и как зашатаются Соединенные Штаты Америки.