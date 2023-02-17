Эксклюзив 17 февраля 2023, 15:15 Плакала половина Запада. Зеленский врет, чтобы вытрясти побольше оружия 😪 Военный эксперт Дандыкин: Зеленский пытается вышибить слезу, чтобы получить больше оружия Telegram

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале масштабного российского наступления по всем направлениям. И осудил Европу за промедление с поставками вооружений, в частности танков. Все эти сказки нужны экс-шоумену лишь для того, чтобы получить еще больше западной помощи, рассказал «360» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Далее — прямая речь.

Зеленский уповает на Байдена

Российское наступление идет на отдельных участках в районе Артемовска, Угледара, Сватово-Кременной. Это называется активной обороной — разведка боем, прощупывание рубежей, занятие определенных участков территории.

Естественно, сейчас наносятся ракетные удары по электроснабжению и складам. Кроме того, армия России старается вскрыть остатки противовоздушной обороны противника и уничтожать ее. Это позволит нашей авиации действовать на большую оперативную глубину.

Армия России нащупывает возможные пути транспортировки западной техники, чтобы уничтожить еще на подходе. Ведется разведка. Украинцы это понимают и нервничают. Тем не менее все это нельзя назвать «широкомасштабным наступлением».

Похоже, Владимир Зеленский, как обычно, пытается вышибить слезу из Запада: русские жмут, наступают, дайте нам побольше всего — самолетов, танков и так далее.

Совсем скоро, 20 февраля, в Польшу прибудет президент США Джо Байден. На то же время наметил свой визит к полякам и украинский президент. Он наверняка будет пытаться разжалобить «главного папу западного мира».

Заявления Зеленского — уловка уровня его «Квартала 95»: он явно задействует свой опыт шоумена.

Танки не помогут Украине

Претензии Зеленского к скорости, с которой поступает западное оружие, показывают только его «компетентность». Видимо, он рассчитывал, что в танки сядут лично канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден и сразу придут на Украину. А за ними «побегут» остальные машины.

Запад действительно не торопится, он должен все взвесить: насколько вероятно поражение их танков, попадут ли они к россиянам в качестве трофеев. Ведь в России пообещали выплаты за подбитые западные машины.

Премировать будут и Министерство обороны, и губернаторы, и бизнес-сообщество. Речь идет о миллионах рублей. Кстати, бойцов, подбивших неприятельские машины, материально поощряли еще во времена Великой Отечественной войны.

Возможно, иностранные танки окажут какую-то помощь ВСУ: когда-то немцы на Курской дуге за счет бронированных машин смогли на отдельных участках фронта углубиться на 40–50 километров. Однако потом их все равно разбили при контрнаступлении Советской армии.

Российские военные готовы встретить западных «зверей» точными ударами ракетных войск и авиации.

Украинцы несут потери

Думаю, у ВС России должно получиться сломить наступление ВСУ и вытеснить их из Донбасса до начала контрнаступления. Хотя еще неизвестно, какие резервы готовит Запад: все называют разные цифры.

Украинцы и их зарубежные кураторы стараются подготовить бригады и что-то сделать, но особых успехов эти усилия не принесут. Сейчас, благодаря пополнению из мобилизованных, создана эшелонированная оборона по всему участку фронта.

Больше не повторится того, что случилось в Балаклее и Красном Лимане. Тогда ВСУ, используя махновскую тактику времен Гражданской войны, просачивались между флангами.

Сейчас так уже не получится, что показывают события на Херсонском направлении: все группы, которые пытаются переправиться через Днепр, уничтожаются. То же происходит в районе Запорожья — ВСУ потеряли свои позиции, а российские войска продвинулись вперед.

Украинцы несут ужасающие потери в районе Сватово-Кременной, не говоря уже об Артемовске, куда бестолково бросают резервы.

Единственное, на что хватает украинского командования, — присвоить горно-штурмовой бригаде ВСУ название немецкой дивизии «Эдельвейс», которая отличилась зверствами во время Великой Отечественной.