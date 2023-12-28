Спецоперация 28 декабря 2023, 13:56 Первый бой батальона имени Богдана Хмельницкого. Как украинцы переходят на сторону России Политический советник Маркелов: украинцы чувствуют, что правда за Россией Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

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Украинские солдаты, которые решили встать под российское знамя, хорошо показали себя в первом бою. А заодно спровоцировали волнение за границей: там попросту не верят, что бывшие бойцы ВСУ добровольно перешли на сторону России. Однако поводов поступить так предостаточно — их дала преступная власть, засевшая в Киеве.

Первый бой батальона имени Богдана Хмельницкого

В бой с ВСУ впервые вступил добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого. Его бойцы — бывшие украинские военнопленные, которые добровольно сдались в плен и выразили желание служить в армии России. Подразделение входит в состав оперативно-боевого тактического формирования «Каскад».

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Батальон начали формировать в феврале 2023 года. Украинцы служат на контрактной основе: получают обмундирование, оружие, оплату и льготы, как и россияне. Перед зачислением у каждого бойца проверили его моральное и физическое состояние, а также прошлое: не совершал ли он военных или уголовных преступлений, писало РИА «Новости».

Бойцы почти месяц проходили подготовку в учебном центре, ездили на полигоны, а в ноябре принесли присягу. Первый бой они провели довольно успешно: сбили несколько беспилотников и захватили опорный пункт противника. Правда, в конце миссии одного военного ранило осколками разорвавшейся рядом мины.

Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Причины переходить на сторону России

Политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов в разговоре с «360» отметил, что есть несколько причин, по которым украинские военнопленные предпочли служить в российской армии.

Во-первых, часть украинских военных верят и внутренне убеждены, что правда в нынешнем конфликте на стороне России. Они понимают всю неправильность и ошибочность позиции украинского руководства и вообще Украины, которую, безусловно, стимулируют западные партнеры. Сергей Маркелов

Вторая причина: вера в то, что армия России — более совершенная и в итоге она победит, добавил политолог. В-третьих, у каждого бывшего украинского солдата наверняка есть набор личных причин, в числе которых — большее доверие российскому государству.

«Украинцы видят, какие позитивные вещи у нас происходят, что делает Россия для развития своих новых территорий. Кроме того, бывшие бойцы ВСУ внутренне морально понимают, что конфликт ошибочен сам по себе. Поэтому чем быстрее он закончится, в том числе с их участием, тем лучше», — уточнил Маркелов.

Собеседник «360» подчеркнул, что сама идея перехода украинских военнопленных к России несет сильное моральное значение. Это прямое свидетельство того, на чьей стороне правда и справедливость.

Реакция Запада

Создание батальона имени Богдана Хмельницкого сильно взволновало иностранную общественность. Например, в США прямо заявили: трудно представить, что украинцы действовали по собственной воле, писал The Post.

Их не убедило даже видео, на котором бойцы батальона прямо заявляли, что добровольно перешли на сторону России. Они также подчеркивали, что не считают себя предателями, нарушившими присягу: украинский народ предали и сделали заложником действующие власти страны.