Эксклюзив 18 февраля 2023, 17:36 США планировали ударить по Крыму с начала СВО. Ответ России на пересечение красной линии будет жестким Военный эксперт Михайлов: США планировали атаку на Крым с начала спецоперации РИА «Новости»

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США признали, что поддерживают нанесение ударов по российским военным базам в Крыму со стороны Украины. Атака на полуостров — красная линия для Соединенных Штатов и их союзников. Если ВСУ решатся на подобное, ответ России будет ужасающим, заявил «360» военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Далее — его прямая речь.

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Американцы раскрыли карты

На мой взгляд, США, заявив сейчас о возможном нанесении и поддержке ударов украинскими нацистами по Крыму, просто озвучили то, что планировали, возможно, в самом начале спецоперации. Просто они выжидали.

Штаты накачивают, усиливают напряжение все это время, а подразумевание ударов, я не сомневаюсь, было с самого начала. Просто, вероятно, на тот момент не было возможности, и сейчас пока нет. Америка же усиливает поставки вооружения. Если добавят какие-нибудь дальнобойные снаряды — ранее запрещенные к поставкам, — то в данном случае вполне вероятно нанесение ударов. Если получится.

Очевидно, что Соединенные Штаты идут до конца. Не знаю только до какого, где мы увидим для себя красные линии. Но наверняка — это удар по Крыму, если он произойдет. Нет сомнений в том, что ответ будет ужасающим со стороны России.

Какое оружие могут для этого использовать? Как мы и говорили, это поставки дальнобойных видов вооружений. То есть то, чего еще не было. Те же HIMARS на 150 километров дальностью, барражирующие дальнобойные снаряды и так далее. У западных партнеров Украины, а точнее — у США, хватает возможностей для поставки подобных видов вооружения.

Церемониться никто не будет

Если удары [по Крыму] произойдут, думаю, что российская армия уже не будет церемониться. Где-то она, может быть, занимается сбережением Украины — в определенных моментах, но тогда уже все.

На мой взгляд, это будет уже не специальная военная операция по зачистке от террористов Донбасса и русских территорий, а полномасштабные боевые действия. И, скорее всего, с вовлечением сил НАТО против нас, потому что все станет очевидным.

Сейчас мы видим, что пока танки поставляют. Но если дадут дальнобойные снаряды — ситуация станет более очевидной. И конфликт перейдет в новую фазу.

РИА «Новости»

Планы на Крым

США рассчитывают на возвращение Крыма Украине. Для них главное — еще большее затягивание и вовлеченность в боевые действия российской армии, российских потенциалов и уничтожение украинцев до последнего.

И потом, уже наблюдая за ситуацией, если мы будем позволять им так делать, они, может быть, придут к решению, что пора договариваться: «Все, Европа уже полностью под нами, Европа неспособна уже говорить что-то против мнения США, хотя попытки еще происходят».

Либо же, наоборот, в Европе начнется резкое сплочение элит против интересов США. Тогда Америке нужно будет со своими британскими партнерами как-то решать, как выходить из ситуации.

В любом случае, думаю, удары по Крыму планировались с начала СВО, просто держались в планах, потому что они все время говорили об этом. Удар по Крымскому мосту — это прелюдия того, что они могут сделать. Они увидели, как мы на это отреагировали.

Может быть, [США] несколько притормозили действия по дальнейшей эскалации Крымского направления после террористического удара по мосту. Увидели, как Россия может реагировать.

На что сейчас они рассчитывают, сложно предположить. [Скорее всего], это только масштабная эскалация боевых действий. Думаю, можно уже сейчас допустить определенную реакцию российских войск и руководства страны.

Опять же можно предположить провокацию, мол, они намеренно хотят привлечь внимание, что якобы готовятся к удару по Крыму. Но здесь уже выбора особого не остается. Нам нужно держать все направления и быть готовыми ко всему. В случае нанесения удара по Крыму — [ВС России могут] нанести катастрофичное поражение не только Украине, но и интересам ее союзников.