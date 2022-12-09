09 декабря 2022, 19:53
Переломного момента в СВО ждать недолго
Политолог Михайлов: эффективная работа российской разведки помогла уничтожить РСЗО ВСУ
В ходе спецоперации наметился переломный момент. Его приближают удары снарядами по объектам военной инфраструктуры Украины, потери оружия и боеприпасов ВСУ. Скоро российские войска перейдут в наступление по всей линии соприкосновения. Об этом «360» рассказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.
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Далее — его прямая речь.
День уничтожения РСЗО
Прежде всего хотел бы отметить уничтожение на временно оккупированной территории Запорожской области шести пусковых установок американских реактивных систем залпового огня MLRS и германских MARS II. А также ликвидацию радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США. В ДНР уничтожили несколько установок реактивной системы залпового огня «Град».
На территории Харьковской области [уничтожили] пусковую установку тактического ракетного комплекса «Точка-У». Просто день уничтожения систем залпового огня.
Огневая мощь ВСУ ослабеет
Это действительно большие потери для украинских военных. Это, судя по прошлым отчетам, продолжение уничтожения систем залпового огня. И я сомневаюсь, что в ближайшее время их компенсируют американцы и европейцы.
Соответственно, будет меньше огневого поражения российских войск, убийств и ранений мирных граждан Донбасса.
Разведка работает эффективно
Предполагаю, сейчас наступает именно тот переломный момент, когда эффективно работает прежде всего, конечно, разведка. Обнаружение систем залпового огня — это непростое дело, эффективная работа разведчиков различных уровней. И я думаю, что подобные удары и уничтожения приближают время, когда по всей линии соприкосновения наши войска перейдут в наступление.
Сейчас пока на некоторых участках мы проводим наступательные действия, на некоторых обороняемся. Но в любом случае уже никто ничего не сдает, победа будет за нами.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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