России пора уничтожить украинский неонацизм | 360°

Эксклюзив 26 сентября 2022, 21:31 Поделиться Telegram

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Viber России пора уничтожить украинский неонацизм Политолог Курбанов заявил, что Украине придется сесть за стол переговоров с Россией Фото freepik.com

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В турецком МИД рассказали, что президент России Владимир Путин на саммите ШОС в Самарканде допустил возобновление переговоров с Украиной. Политолог Маис Курбанов объяснил «360», что произойти подобное может только на новых условиях.

Далее — прямая речь политолога.

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Турция дорожит дружбой с Россией

Турция не просто так хочет помочь в мирном урегулировании конфликта на Украине. Они хорошо понимают, что без России мира не будет. Тем более что у них общие границы в Черном море, много других взаимовыгодных интересов. То, что российский президент Владимир Путин допустил перезагрузку переговоров, многое значит.

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Все хотят, чтобы наступили мир и согласие, но каждый думает, что Россия в этом противостоянии будет проигрывать и не сможет дойти до конца. Весь мир хорошо знает, что Путин никогда не бросает слов на ветер. Он сказал: если драка неизбежна, нужно бить первым. Маис Курбанов политолог.

Россия и Турция находятся в дружественных отношениях, которыми обе страны дорожат. Кроме того, турки не хотят потерять свое нынешнее преимущество друга России: приближается зима, холода, в мире идет экономический кризис и дефицит энергоресурсов. В конце концов, Турция хочет предотвратить третью мировую войну.

Фото freepik.com

Единственный выход для Украины

Уверен, что в конце концов Украина пойдет на переговоры. Хотя руководство страны настроено очень враждебно, простые украинцы хорошо понимают: другого выхода нет, иначе Россия развернется в полную силу. Все обещания НАТО не более чем блеф — достаточно вспомнить, как альянс бросил Грузию в августе 2008 года.

Для Украины уже нет другого выхода, кроме как садиться за стол переговоров с Россией. Противостоять ей у ВСУ просто не хватит сил, даже учитывая огромную военную помощь Запада. Россияне обеспечены новейшим оружием, частичная мобилизация даст нужное количество воинов, если нужно — не откажут в помощи дружественные соседские страны.

Сегодня армия Российской Федерации настроена только на победу. Уверен, что украинская сторона тоже хорошо это понимает. И если там есть люди с головой на плечах, они непременно пойдут на уступки. На Украине наконец-то начала стихать бравурная риторика — стало понятно, что она уже не помогает.

Однако безоглядно верить тому, что скажут за столом переговоров украинские представители, тоже не стоит. Они готовы пообещать что угодно, чтобы дождаться, когда российские войска отойдут, а потом ВСУ снова начнет наступать, атаковать мирные города и враждебно настраивать жителей Украины против россиян.

Единственный способ этого избежать — уничтожить украинский неонацизм. Очистить Украину от тех, кто сеет вражду между братскими славянами. Украинская капитуляция будет безусловной, и все, кто в жажде наживы помогает Украине, проиграют. Россия же не питает корыстных интересов: ее единственная цель — объединение с братским народом.

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