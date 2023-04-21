Эксклюзив 21 апреля 2023, 01:45 Паники не будет. Контрнаступление ВСУ не станет неожиданностью для ВС России Военный эксперт Дандыкин: контрнаступление ВСУ не вызовет паники в рядах ВС России РИА «Новости»

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О контрнаступлении ВСУ говорят уже несколько месяцев. Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади предрек операции успех, если украинские военные смогут «спровоцировать паралич» в командовании ВС России, сообщило издание Foreign Policy. Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин рассказал «360», что российские военнослужащие готовы встретить противника.

Далее — прямая речь.

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Неожиданным контрнаступление не будет. Ситуация, которая была прошлой осенью, не повторится. Линия фронта сейчас защищена минированием. Конечно, они (бойцы ВСУ — прим. ред.) сейчас прощупывают, пытаются куда-то толкнуться своими тачанками. В прошлый раз наша линия фронта имела дыры, не хватало людей. Во многом из-за этого и была проведена частичная мобилизация. Сейчас эти люди, отслужившие полгода, уже могут называться настоящими опытными бойцами.

Фактически, сейчас в Артемовске воюет дивизия добровольцев. Я представляю, насколько страшные там сейчас идут бои, потому что украинцы бросают в бой спецназ и всех остальных, потому что им нужно деблокировать наших бойцов. Но это уже их проблемы. Паники никакой не будет.

По весу залпа она превосходит украинскую в несколько раз. Они не жалеют снарядов лишь для обстрела Донецка и других районов — это единственное, что они могут делать. Но и интенсивность обстрелов сейчас понизилась — на мой взгляд военного человека.

Где-то они (ВСУ — прим. ред.) сейчас пытаются переправиться через Днепр, но их лодки топят. Это довольно абсурдный вариант, потому что Днепр достаточно широк. Им деваться некуда. Они должны пойти и что-то изобразить. Сейчас главная составляющая их войны — информационная. В их распоряжении находятся все СМИ Запада. Наши военные готовятся, сейчас уже совсем другие настроения.