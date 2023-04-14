Эксклюзив 14 апреля 2023, 12:03 Паника от положения в Артемовске привела ВСУ к применению живых щитов из своих бойцов Политолог Михайлов: ВСУ прикрываются щитами из своих из-за стремительной потери позиций РИА «Новости»

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Один из бойцов ЧВК «Вагнер» заявил об отсутствии подготовки обороны Артемовска украинскими военными. По его словам, одни подразделения националистов просто прикрываются живыми щитами из своих же военных. Такие данные говорят о том, что ВСУ не были готовы к происходящему и на фоне стремительной потери позиций идут и на такие меры, отметил в беседе с «360» военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Далее — его прямая речь

Заявление о том, что украинские боевики используют живые щиты из своих же военных, заставляет задуматься: получается, что они не были готовы к происходящему. Как мы давно знаем, бойцы ВСУ привыкли прикрываться мирными гражданами и гражданскими объектами. Поэтому новые данные о живых щитах из украинских военных вызывают у меня некоторое удивление.

Артемовск, как утверждается, представляет мощный укрепрайон за счет того, что ВСУ сделали из каждого дома оборонительное укрепление. Сейчас в городе есть и мобилизованные украинцы, и нацформирования, есть наемники. Теперь, теряя все позиции, самые злобные и беспринципные подразделения начинают прикрываться своими же солдатами. Использовать в качестве щитов тех, кто менее способен оказать сопротивление.

Мы давно знаем, что ВСУ используют заградотряды, чтобы солдаты не бежали с боевых позиций. Я могу предположить, что в Артемовске они так же уже на месте формируют такие отряды, выставляя вперед своих менее способных товарищей.

Думаю, что на полное освобождение Артемовска нам нужно еще чуть более недели. Потом, вероятно, нам придется еще выкуривать спрятавших в городе украинских боевиков, как в прошлом мы уже выкапывали бандеровских крыс до 60-х годов.

Сейчас этот процесс, конечно, будет быстрее. Тем не менее вполне возможно, что националисты еще будут прятаться долгое время в уже освобожденном городе, а мы будем их выбивать. Задача стоит непростая, но выполнимая. Россия победит и выполнит все задачи специальной военной операции.