Отсутствие национальной идеи расколет Украину | 360°

Эксклюзив 18 сентября 2022, 15:42 Поделиться Telegram

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Viber Отсутствие национальной идеи расколет Украину Эксперт Насонов: Украина находится на грани раскола из отсутствия национальной идеи РИА «Новости»

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Украинские власти в военном противостоянии с Россией так и не сумели найти для своих граждан единую объединяющую идею, которая способна мобилизовать и поднять их на борьбу. Военные комиссариаты насквозь пропитаны коррупцией, любой желающий может спокойно откупиться от призыва в ряды ВСУ за относительно небольшую сумму. Поэтому России противостоит большое количество наемников из стран НАТО, объяснил «360» эксперт по безопасности Роман Насонов.

Далее — прямая речь собеседника.

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Наличие желания украинцев воевать, несмотря на потери, — славянская привилегия и качество, которое всегда было присуще именно славянам, которые всегда были готовы поддержать на дальних рубежах единство веры и внутренней правоты.

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В данном контексте украинские призывные пункты не имеют четко обозначенной государственной идеи, которая могла бы полностью призвать, объединить и мобилизовать всех тех военнослужащих, слабо или сильно обученных, в единое воинское образование с целью исполнения воинского долга.

На пути раскола

Такой объединяющей идеи у Украины на сегодняшний момент нет. Она находится на грани раскола по территориальному признаку, по грани веры людей в героев Великой Отечественной войны и героев-бандеровцев. Поэтому мобилизации четкой у них быть не может в настоящий момент.

На Украине есть свои войска, мобилизационный резерв пока не исчерпан.

Это во многом коррупционное государство, в котором недорого можно откупиться от исполнения обязанностей, найти несуществующую болезнь, которая может стать основанием освобождения от призыва Роман Насонов эксперт по безопасности.

Молчание СМИ

Чтобы оценить предполагаемый ущерб ВСУ после атаки российских войск на склад боеприпасов, нужно понять, что стоимость одного снаряда части управляемых систем — до 100 тысяч долларов.

Вот и представьте ущерб, который они понесли. Тема взрыва склада в украинских СМИ, безусловно, должна быть, но если это было специально сделанное укрытие.

Главное, что все они одномоментно могут и не сдетонировать, но придут полностью в состояние негодности. Потом их можно только уничтожить, а не применить. Почему это не делается публично? Очередная победа, зрада и фейк.

Они (украинские власти — примеч. ред.) не хотят светить ущерб, за это надо отвечать, это огромные деньги. Если они взяли это количество боеприпасов, то должны были распределить по бригадам, чтобы исключить поражение одним налетом артиллерии. Роман Насонов.

Борьба с НАТО

Хотелось бы отметить, все упаднические настроения стали пропадать, активность на всех направлениях Союзных войск растет, эффект применения растет. Нам полностью открыли глаза, что мы ведем боевые действия с объединенными силами НАТО.

Там страшное количество наемников, и они не стесняются — бегают и дают интервью. Главная объединяющая причина — чистота языка, все это потеряно, никто о мове уже не говорит. Только одно направление — против России.

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