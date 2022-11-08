Отсутствие американской помощи приведет армию Украины к большим потерям | 360°

08 ноября 2022, 16:28
Отсутствие американской помощи приведет армию Украины к большим потерям
Политолог Михайлов: республиканцы не будут усиливать поддержку Украины
После стартовавших сегодня выборов в Конгресс США и возможной победы Республиканской партии поддержка режима Владимира Зеленского сократится, что приведет ВСУ к большим потерям на поле боя. Об этом заявил в беседе с «360» политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.
Реклама
Далее — прямая речь.
Без американской помощи ВСУ ждут большие потери
Сами республиканцы заявляли, что не будет увеличена поддержка Украины. То же, что запанировано и выделяется, на что направлены деньги американских налогоплательщиков, отправят по назначению.
Деньги выделяли, как мы помним, на закупку вооружений, которые производит американская военная промышленность. И вряд ли сейчас это кто-то остановит. То, что будет увеличение транша, в этом я сомневаюсь. А вот сокращение — скорее всего.
Отсутствие американской помощи в полном объеме приведет к большим потерям украинской армии. Они сейчас нуждаются в артиллерии, потому что контрбатарейная борьба против ВСУ приводит к колоссальным потерям. Уничтожение складов с боеприпасами нивелирует возможности украинских войск и, соответственно, дает шанс ВС России быстрее выполнить поставленные задачи.
Судьба мобилизованных россиян зависит от отцов-командиров
Российские мобилизационные резервы, которые сейчас поступают на фронт, нужны прежде всего для тылового обеспечения, чтобы занять линию обороны и позволить регулярным частям сделать определенную рокировку.
Сейчас порядка 80 тысяч мобилизованных находятся на линии фронта. Сразу их в бой вряд ли кто-то будет пускать. Но достаточно большое количество готово к этому. Думаю, все зависит теперь от отцов-командиров.
В дальнейшем мы будем наверняка наблюдать успехи по продвижению. А пока наших ребят сменит мобрезерв, который, на мой взгляд, не будет предпринимать особых наступательных действий. Только когда они будут полностью готовы и командиры будут видеть, что те или иные части способны выполнять поставленные перед ними задачи.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Выборы в США — 2022
Реклама
Реклама