Эксклюзив 31 января 2023, 19:21 Освобождение Благодатного отрезало путь поставок оружия ВСУ Военный журналист Борзенко: взятие Благодатного отрезало ВСУ от поставок оружия РИА «Новости»

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Освобождение российскими силами села Благодатного в Донецкой Народной Республике оставило ВСУ без дополнительных поставок вооружения и стало еще одним шагом к прорыву Донбасской дуги. Об этом, комментируя брифинг Минобороны России, военный журналист Алексей Борзенко заявил в разговоре с «360».

Далее — прямая речь.

Стратегическое значение Благодатного

Каждый населенный пункт так или иначе связан автомобильными дорогами с другими населенными пунктами. Освободив Благодатное, мы перекрываем сразу нескольких дорог. Сейчас боевые действия ведут с учетом перекрытия любых линий подвоза боеприпасов противника на линию соприкосновения.

Взяв Благодатное, мы перекрыли еще один путь для подвоза боеприпасов ВСУ на линию соприкосновения. В этом заключается стратегическое значение освобождения села.

В сводке Минобороны звучит фраза: «Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии южной группировки войск освободили Благодатное». У меня вопрос: кто такие добровольцы штурмовых отрядов?

Имеется ли в виду подразделение ЧВК «Вагнер» или это новые какие-то подразделения, созданные из тех добровольцев, которые пришли в военкоматы по собственному желанию, без всяких повесток? Известно, что таких добровольцев во время частичной мобилизации было почти 40 тысяч человек.

Авиация для Украины

Когда начались разговоры о поставках танков Abrams и Leopard, еще не было разговоров о поставках самолетов. Но для людей, которые профессионально смотрят на суть этого вопроса, уже тогда было ясно, что если дают танки, то должны дать и самолеты. На линии соприкосновения небо находится в наших руках, наша авиация практически владеет небом всей Южной Украины.

Я не говорю о Киеве или Львове, где у ВСУ еще остались системы ПВО, куда приходят новые системы. Я говорю о всей линии соприкосновения в 816 километров, которая разделяет подразделения украинских военных и подразделения российской армии.

Ясно, что если Запад поставит танки, то встает вопрос об авиации, так как без прикрытия авиации все эти танки будут представлять собой просто двигающееся железо, которое быстро уничтожит и наша авиация, и наша артиллерия. Поэтому речь идет о поставках боевых самолетов, которые, скорее всего, ВСУ получат.

Широкомасштабное наступление

Мы не знаем, где оно может состояться, но ясно только одно: временной зазор у нас до конца марта. Мы должны начать активные наступательные действия до того, как основная масса танков с Запада придет на Украину вместе с авиацией.

В этой ситуации аэродромы, которые находятся на территории Белоруссии, станут важны для нас, только когда мы начнем выходить к Киеву. Потому что с той стороны это короткий путь. И поддерживать наши войска можно будет с белорусских аэродромов при помощи нашей авиации, ведь Белоруссия в спецоперации участия не принимает.

РИА «Новости»

Где будет это наступление — мы не знаем. Но ясно, что в какой-то точке должен быть прорыв. Известно, что ВСУ сконцентрировали со своей стороны в Запорожской области группировку в 40 тысяч человек. Видимо, мы ждем, пока эту группировку усилят, чтобы начать ее уничтожать в тех сконцентрированных частями районах, где это можно будет сделать гораздо быстрее и легче.

Но пока мы не видим какой-то серьезной подготовки ВСУ к мощнейшему наступлению, о котором они говорили и осенью, и зимой. Поэтому идет концентрация войск, а мы продолжаем освобождать один за другим населенные пункты в районе Донецкой группировки.

Все глубже и глубже проникая вглубь территории, подконтрольной ВСУ и Киеву, пробираемся уже в тылы на вот этой линии Донбасской дуги, которую мы столько месяцев не можем прорвать и уничтожить из-за сложнейших условий, складывающихся там. Это присутствие мирных жителей, которое не дает нам применить тяжелое вооружение, и наличие мощной системы линии обороны, выстроенной украинскими военными с 2014 года из-за опасений похода шахтеров на Киев.

Поэтому авиация будет применяться, но только на том участке, где возможно наше наступление, или на участке, на котором возможно наступление ВСУ.