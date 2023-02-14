Эксклюзив 14 февраля 2023, 12:29 Освобождение Артемовска неизбежно Политолог Донцов: поставки военной техники ВСУ не исправят ситуацию в Артемовске РИА «Новости»

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Российские силы окружили Артемовск в Донецкой Народной Республике с трех сторон и перекрыли основные дороги, по которым находящиеся в городе украинские военные получали снабжение и военную технику. Даже в случае возобновления поставок полное окружение города неизбежно. После этого останется только ждать освобождения города и его окончательной зачистки. Об этом в беседе с «360» заявил политолог Никита Донцов.

Далее — его прямая речь.

Решенный вопрос

Очевидно, что Артемовск украинские военные удержать не смогут. Тут не надо быть военным экспертом, чтобы понять ситуацию. Достаточно просто посмотреть на карту. Город уже окружен с трех сторон. У него отрезаны все пути снабжения, и никакая военная техника, даже если ее оперативно поставят украинской стороне, все равно не поможет исправить ситуацию.

Я думаю, что здесь [властями Украины] широко используются информационные манипуляции, чтобы поддержать настроения людей, сформировать какие-то ложные ощущения. Но объективной возможности изменить ситуацию коренным образом нет.

Сроки освобождения

Прогнозы давать сейчас сложно. Но я думаю, что [освобождение города] произойдет в самое ближайшее время. Может быть, в течение нескольких дней или недель. Но самое главное, что мы знаем, что это произойдет, а как и сколько это займет времени — это не так важно.

Наша задача — спокойно, поэтапно решать поставленные задачи. Не торопиться. В любом случае сейчас время на нашей стороне. Поэтому здесь нет необходимости торопиться и пытаться дополнительно форсировать ситуацию. Очевидно, что у противника не появится в ближайшее время техника, которая может что-то изменить.