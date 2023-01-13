13 января 2023, 13:36
(обновлено: 13 января 2023, 14:43)
«Пушечное мясо». Остатки ВСУ в Соледаре оказались в бедственном положении
Военный историк Кнутов: остатки ВСУ в Соледаре могут либо сдаться в плен, либо погибнуть
Россия завершила освобождение Соледара вечером 12 января, сообщило Минобороны. Подразделения ВДВ совершили скрытый маневр и атаковали позиции противника, а также блокировали населенный пункт с северной и южной частей. О том, что город взят, несколько дней назад говорил и основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин. Однако позднее стало известно, что часть украинских военных все же остались в Соледаре. Даже западные СМИ называли их положение печальным.
Бедственное положение ВСУ в Соледаре
На окраинах Соледара еще сохраняются очаги сопротивления ВСУ, рассказал «360» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По словам военного корреспондента Александра Коца, многие из бойцов даже не понимают, что попали в котел, и могут воевать сами с собой. Следовательно, речь, судя по всему, идет о потере управления войсками со стороны Украины, написал журналист в своем Telegram-канале.
Реклама
Один из военнослужащих ВСУ в районе Соледара в интервью CNN заявил, что Киев обещал эвакуировать своих, но бросил. Им попросту сказали «держаться до конца», хотя кончились еда, вода, есть раненые.
Реклама
Мы держимся, пока можем. Но каждый может устать и в конце концов дойти до предела. Невозможно так долго держаться на одном лишь моральном духе.
Солдат ВСУ
Как отметил в комментарии для РИА Новости житель Соледара, ВСУ понесли огромные потери во время боев за город. Тела убитых украинских военных буквально валялись по дворам, никто не забирал их.
«Они им и не нужны, они — мясо», — подчеркнул собеседник агентства.
ВСУ отправили на смерть как мобилизованных, так и контрактников, утверждает он. Это делали для того, чтобы снизить риск добровольной сдачи в плен.
«Шли уже даже и худые, и толстые, инвалиды, на мясо вели всех», — добавил мужчина.
Бесчеловечное отношение Украины к солдатам
Киевский режим относится к своим военным не просто жестоко, а даже пренебрежительно. Об этом «360» сообщил полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.
«Бросают их, как пушечное мясо, на передовой. Даже не заботятся о поставках им не только вооружения, но и питания. При первой же опасности офицеры бегут, солдат бросают на передовой, поэтому много дезертиров и тех, кто сдается в плен, кто разочаровался в защите Украины», — пояснил он.
Бойцы понимают, что сражаются не за свою страну, а за интересы США и НАТО, подчеркнул Литовкин. Причем в украинском Минобороны откровенно признают, что выполняют черновую работу Запада. В итоге все больше потенциальных солдат пытаются избежать призыва.
«Но это достаточно сложная задача, если на улицах ловят людей и бросают их в бой», — отметил обозреватель.
У ВСУ есть выбор
Вэсэушники, которые находятся сейчас в Соледаре, остались без связи и каких-либо контактов друг с другом и командованием, рассказал военный историк Юрий Кнутов. Он назвал участь этих солдат печальной.
«Есть только два варианта: либо бесславно погибнуть непонятно за какие цели, которые исповедует президент Украины Владимир Зеленский, либо сдаться в плен и получить надежду на то, что останутся в живых. В будущем их могут даже обменять. У украинских военнослужащих есть выбор. И этот выбор предоставляет Россия», — подытожил он.
ДНР
ВСУ
Конфликт на востоке Украины
Специальная военная операция РФ на Украине
Соледар
Реклама
Реклама