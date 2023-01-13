Спецоперация 13 января 2023, 13:36 (обновлено: 13 января 2023, 14:43) «Пушечное мясо». Остатки ВСУ в Соледаре оказались в бедственном положении Военный историк Кнутов: остатки ВСУ в Соледаре могут либо сдаться в плен, либо погибнуть Telegram

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Россия завершила освобождение Соледара вечером 12 января, сообщило Минобороны. Подразделения ВДВ совершили скрытый маневр и атаковали позиции противника, а также блокировали населенный пункт с северной и южной частей. О том, что город взят, несколько дней назад говорил и основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин. Однако позднее стало известно, что часть украинских военных все же остались в Соледаре. Даже западные СМИ называли их положение печальным.

Бедственное положение ВСУ в Соледаре

На окраинах Соледара еще сохраняются очаги сопротивления ВСУ, рассказал «360» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По словам военного корреспондента Александра Коца, многие из бойцов даже не понимают, что попали в котел, и могут воевать сами с собой. Следовательно, речь, судя по всему, идет о потере управления войсками со стороны Украины, написал журналист в своем Telegram-канале.

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Один из военнослужащих ВСУ в районе Соледара в интервью CNN заявил, что Киев обещал эвакуировать своих, но бросил. Им попросту сказали «держаться до конца», хотя кончились еда, вода, есть раненые.

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​​Мы держимся, пока можем. Но каждый может устать и в конце концов дойти до предела. Невозможно так долго держаться на одном лишь моральном духе. Солдат ВСУ

Как отметил в комментарии для РИА Новости житель Соледара, ВСУ понесли огромные потери во время боев за город. Тела убитых украинских военных буквально валялись по дворам, никто не забирал их.

«Они им и не нужны, они — мясо», — подчеркнул собеседник агентства.

ВСУ отправили на смерть как мобилизованных, так и контрактников, утверждает он. Это делали для того, чтобы снизить риск добровольной сдачи в плен.

«Шли уже даже и худые, и толстые, инвалиды, на мясо вели всех», — добавил мужчина.

Бесчеловечное отношение Украины к солдатам

Киевский режим относится к своим военным не просто жестоко, а даже пренебрежительно. Об этом «360» сообщил полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

«Бросают их, как пушечное мясо, на передовой. Даже не заботятся о поставках им не только вооружения, но и питания. При первой же опасности офицеры бегут, солдат бросают на передовой, поэтому много дезертиров и тех, кто сдается в плен, кто разочаровался в защите Украины», — пояснил он.

Бойцы понимают, что сражаются не за свою страну, а за интересы США и НАТО, подчеркнул Литовкин. Причем в украинском Минобороны откровенно признают, что выполняют черновую работу Запада. В итоге все больше потенциальных солдат пытаются избежать призыва.

«Но это достаточно сложная задача, если на улицах ловят людей и бросают их в бой», — отметил обозреватель.

У ВСУ есть выбор

Вэсэушники, которые находятся сейчас в Соледаре, остались без связи и каких-либо контактов друг с другом и командованием, рассказал военный историк Юрий Кнутов. Он назвал участь этих солдат печальной.

«Есть только два варианта: либо бесславно погибнуть непонятно за какие цели, которые исповедует президент Украины Владимир Зеленский, либо сдаться в плен и получить надежду на то, что останутся в живых. В будущем их могут даже обменять. У украинских военнослужащих есть выбор. И этот выбор предоставляет Россия», — подытожил он.