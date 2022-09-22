«Остатки ВСУ разбежались». Украинские части терпят поражения по всей линии фронта | 360°

Эксклюзив 22 сентября 2022, 18:08 Поделиться Telegram

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Viber «Остатки ВСУ разбежались». Украинские части терпят поражения по всей линии фронта Военный эксперт Борзенко назвал обмен военнопленными с Украиной главным событием суток

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За прошедшие сутки российские военные достигли определенных успехов в рамках спецоперации на Украине. Главным событием можно считать возвращение военнопленных после обмена с ВСУ, заявил заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко. Специально для «360» он порассуждал о том, что происходит на линии соприкосновения, и рассказал о провокациях вокруг Запорожской АЭС.

Далее — прямая речь.

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Россия вернула своих военных

Главное событие минувших суток на фронтах и линии противостояния ВСУ, российской армии и ее союзников — окончание того сложного переговорного процесса по обмену военнопленными, который проходил в течение нескольких недель.

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Сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины вернули 55 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, Донецкой и Луганской республик. Их доставили самолетом на территорию России. Эти ребята находятся сейчас в медицинских учреждениях, в госпиталях Минобороны.

Им дали возможность связаться по телефону с родственниками и оказывают психологическую и медицинскую помощь. Пока в сводках Минобороны не говорится, в каком состоянии их вернули, пытали или нет.

Но реально в обмен на эти 55 человек, по некоторым сведениям, вернули более 200 военнослужащих ВСУ, причем передали тех, кто сдался в Мариуполе. Их вернули. Так как переговоры шли через президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, их всех отдали туркам, они будут находиться до окончания военной операции на территории Турции. Принимать участие в боевых действиях не будут. Но сам факт того, что мы вернули 55 человек, фактически первый реальный обмен пленными за последние пять месяцев.

РИА «Новости»

ВСУ понесли серьезные потери

Теперь по основным событиям того, что происходило на линии соприкосновения. Продолжается уничтожение частей ВСУ по всей линии соприкосновения. В Харьковской области, под Моначиновкой, нанесли поражение живой силе и военной технике подразделений 93-й мехбригады ВСУ. Уничтожили до 100 боевиков и 20 единиц военной техники, в том числе установку системы залпового огня HIMARS. Нанесли поражение подразделениям 14-й механизированной бригады, которая предпринимала неудачную попытку форсирования реки Оскол в районе населенного пункта Двуречное в Харьковской области. Там они потеряли 30 человек убитыми и шесть машин броневой техники. Они пытались пробиться в этом месте, форсировать реку Оскол несколько дней, но каждый раз все эти попытки пресекают и части ВСУ уничтожают.

Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений 65-й мотопехотной бригады. Здесь серьезные потери понесли наемники иностранного легиона в районе города Запорожья. Там потери ВСУ составили до 150 человек и 19 единиц бронетехники. Именно в районе Запорожья украинцы готовят вторую линию обороны.

Кроме того, высокоточными ракетами самолетов с воздуха поражен временный пункт дислокации 17-й танковой бригады и склад боеприпасов 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. У Северска Донецкой Народной Республики уничтожили 90 военнослужащих, 15 единиц бронетехники и тысячу боеприпасов к тяжелым минометам. Полную боеспособность потерял 96-й батальон этого соединения 60-й пехотной бригады после массированных огневых ударов, нанесенных артиллерией союзных войск, и остатки личного состава просто покинули зону боевых действий — разбежались.

РИА «Новости»

Российская армия начала уничтожать американское оружие

Тенденция. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поразили командные пункты 1-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Веселое в ДНР и уничтожили три артиллерийских взвода американских гаубиц М777 в районах Великой Костромки Днепропетровской области, Днепровского и Явкино Николаевской области. Также уничтожили взвод реактивных систем залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области. Березнеговатое не одну неделю служит одной из опорных точек ВСУ.

Уничтожается уже американское оружие. Старое советское оружие, которое использовали ВСУ, почти не звучит в сводках. По сути, оно фактически процентов на 80 ликвидировано. Украинские войска переходят на американское и европейское оружие, потому что своего — старого советского — у них почти не осталось. В сводках звучат данные об уничтожении напрямую HIMARS и американских гаубиц М777.

Можно сказать, по всей линии соприкосновения происходят огневые дуэли. При помощи нашей артиллерии уничтожают значительное количество украинских гаубиц и артиллерийских подразделений, живую силу и бронетехнику ВСУ. Не говорю о том, что сбили 17 беспилотников. В принципе, это приблизительно столько же, сколько за сутки до этого.

РИА «Новости»

Украина продолжила ядерные провокации

Провокации против атомной станции в Запорожье продолжаются. В течение суток по городу Энергодару и территории, которая прилегает к ЗАЭС (а территория станции достаточно большая), артиллерия выпустила 13 снарядов. Огонь вели с позиций в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области.

Ответным огнем нашей артиллерии эти подразделения ВСУ подавили. Основная мысль заключается в том, что мы можем сбивать средствами ПВО ракеты, но ни мы, да и никто на свете ничего не может сделать с летящими снарядами. Против них никакой ПВО не существует. ВСУ продолжают бить по ядерному объекту тяжелыми артиллерийскими снарядами, сохраняется опасность заражения радиоактивными веществами, если попадут в хранилище радиоактивных отходов.

Не говорю о том, что станция выключена и изолированы все топливные элементы, спрятаны как можно дальше — то есть на территории самой станции. А вот радиоактивные отходы находятся в открытом хранении. Это фирма из США переделывала Запорожскую АЭС под американское топливо. Например, в Европе строят специальные подземные сооружения, используют какие-то пещеры или шахты, прячут эти радиоактивные отходы на глубине ниже 100–150 метров, чтобы не было расконсервации этих емкостей.

В России такие отходы сразу идут в переработку. А на Украине, на Запорожской АЭС, американцы сэкономили деньги, и все эти радиоактивные отходы хранят открыто, под небом. Они находятся в зоне, по которой можно нанести серьезный артиллерийский удар. И тогда будет распыление этих веществ. Это очень опасно.

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