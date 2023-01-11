Эксклюзив 11 января 2023, 19:55 Победа Украины и революция в России останутся лишь в мечтах Запада Политолог Подлесный: грамотные западные аналитики понимают неизбежность победы России РИА «Новости»

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Западные политики продолжают накачивать ВСУ оружием, а военные аналитики из ЕС и США наперебой пророчат победу Украине в конфликте с Россией. Директор центра прикладной социологии и политологии, Геннадий Подлесный в разговоре «360» объяснил, насколько такие мечты далеки от реальности.

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Далее — прямая речь.

Многие страны взрастили немало военных экспертов, аналитических центров. Все они могут с большой долей вероятности составить алгоритм боевых действий и — самое главное — к чему придут вооруженные столкновения на территории России.

Полагаю, специалисты, которые работают на серьезном уровне, прогнозируют проигрыш ВСУ. Такие предсказания не строят на потенциале экономик Украины и России. Нужно признать важный факт. К началу 2023 года «в живых» остались только экономики объединенного Запада и России.

Если бы прогнозы строились только на этом показателе, эксперты допускали бы победу Украины. Но прогноз строится на потенциале военно-промышленного комплекса. В этом плане между Западом и России нет критического разрыва.

Публичное достояние

В европейских странах за годы существования блока НАТО выстроили систему без существенного развития военной промышленности. Почти все вооружение создавала Великобритания или США. Для примера: на балансе Соединенного Королевства — всего четыре ядерных подводных лодки военного предназначения.

Поэтому основное современное вооружение поставляют Украине из США. Но и сами Штаты понимают, что ВСУ попросту не могут «переварить» — нормально применить — их новейшее снаряжение. У украинской армии нет ни готовых обученных кадров, ни времени на подготовку личного состава.

Соответственно, западные поставки боеприпасов будет попросту сгружаться на баланс ВСУ, после чего их уничтожат союзные силы. Отправки оружия киевскому режиму никак не приведут эту восточноевропейскую страну к победе.

Сегодняшние боестолкновения — конфликт на истощение. Запад пытается заставить Россию перейти полностью на военные рельсы: одеть в валенки, бушлаты и ватники с ушанками. Чтобы ничего не осталось, кроме «воюем, воюем, воюем».

Также там надеются, что взбудораженная российская элита станет такими же ватниками и колоратами, как Украина. Что наши соотечественники поднимут бунт против президента Владимира Путина. Но эта теоретическая задумка Запада далека от реальности и политики.