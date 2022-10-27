Когда стоит ждать наступления ВСУ | 360°

Спецоперация 27 октября 2022, 00:51 Украина пожаловалась на замедление операции. Но опасность наступления ВСУ никуда не исчезла Военный журналист Борзенко: опасность наступления ВСУ остается реальной Pxhere

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о замедлении контрнаступления ВСУ на юге страны. Причина — в погодных условиях и серьезной обороне российских военных. Погода в этом регионе действительно ухудшилась, что сказалось на ведении боевых действий. Однозначно оценивать высказывание украинской стороны не стоит. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко пояснил «360», что любые выводы на этот счет преждевременны.

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Далее — его прямая речь.

Две точки зрения о наступлении

Наступление может быть не только на херсонской линии, но и под Запорожьем. Поэтому говорить о том, что они (ВСУ — примеч. ред.) обязательно полезут на Херсон, преждевременно. Там идут практические перемещения войск с одной точки на другую — в общем, каша.

Насчет погодных условий: да, пошел дождь, туманы по утрам и вечерам. Очень не уютная погода для ведения боевых действий. Конечно, эта распутица мешает в первую очередь тем, кто наступает. Создает определенные трудности.

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Но есть две версии. Первая — что [украинцы] уже не пойдут в атаку до холодов, пока все не замерзнет. Вторая — все равно пойдут, потому что американцам нужно, чтобы до выборов, до 8 ноября, они показали какие-то положительные результаты.

ВСУ не берегут солдат

Ресурсы [для наступления у ВСУ] есть. Они проводят сейчас восьмую [волну] мобилизации. Солдат не берегут, посылают на убой: по 500-700 человек в сутки гибнут с той стороны на попытках прощупать нашу оборону, создании ДРГ, которые пытаются перейти на нашу территорию — их отлавливают и уничтожают.

Другой вопрос, какой уровень подготовки [военнослужащих]. Есть национальный легион наемников. <…> Сейчас туда активно вербуются латиноамериканцы, потому что это безбашенные ребята. С Запада уже мало кто хочет ехать: попробовали, наелись, посмотрели, что пишут их коллеги — «солдаты удачи». <…> Там большие подразделения поляков — добровольцев, наемников. Потому что по радио слышна речь на польском — наша разведка фиксирует. <…> Численность пока неизвестна, но они есть.

Сейчас сложно что-то говорить [о наступлении]. Межвременье такое. Либо они пойдут также ломиться на Херсон — их встретят и будут уничтожать. Либо все-таки на Запорожье, но это проблема для нас, потому что нам тоже надо перекидывать тогда части на запорожский фронт.

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Какие [ВСУ] примут решения, предугадать трудно, но сил у них достаточно. У них даже, по сути дела, превосходство в численности — один к двум, один к трем на сегодняшний день. Но другой вопрос, что посылают пушечное мясо, которое мы ровняем с землей. Вопрос в количестве профессиональных военных.

Но, скорее всего, со стороны Украины возможны какие-то попытки штурма, которые мы ожидаем.

Затишье перед бурей

Во-первых, у них нехватка вооружений и боеприпасов — мы все-таки уничтожаем склады, это факт. Во-вторых, еще остается Донбасская дуга, на которой они должны держать какое-то количество своих военнослужащих. Просто так взять и уйти [ВСУ] не могут и продолжают обстреливать Донецк. Там дальше начинается 110 километров степей, в которых авиация способна уничтожить личный состав и бронетехнику при любом перемещении.

В целом, просто какое-то затишье перед бурей и ожидание все-таки серьезного наступления. Если они от него откажутся, ситуация сложится по-другому. Тогда мы полностью доукомплектуем нашу армию ребятами, которые сейчас пребывают на место и тренируются. Будем во всеоружии, будем готовы к этому штурму.

Алгоритмы говорят о том, что мы не зря провели частичную мобилизацию. Значит, будет наше наступление. А вот в каком направлении, сказать очень сложно.

России погода не помеха

[Контрнаступление] реально, если там все замерзнет и будут продолжаться позиционные бои, которые идут сейчас. Артиллерийские дуэли. <…> Мы не считаемся с погодными условиями и если пойдем в наступление, то без разницы — по грязи или под дождем. <…> Вопрос только, в какую сторону, где и как.

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Скорее всего, оно будет идти против скопления [украинских] войск, чтобы не дать им ответить. <…> Возможны самые разные варианты событий.

Но то, что мы уничтожаем инфраструктуру, в первую очередь, снабжения электричеством, конечно, для Украины очень плохо. [ВСУ] в частях уже перешли на генераторы, чтобы заряжать рации, держать связь.

Пустые заявления

Сейчас такое межвременье, когда трудно что-то предсказать. Но если Украина заявила, что наступать не будет, это еще ничего не значит. Это заявление ни о чем.

Вот если они отведут части от линии соприкосновения на второй и третий эшелоны, тогда станет понятно — наступление не состоится. Но пока этого не происходит. Опасность остается реальной, чтобы они там ни говорили.