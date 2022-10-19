Михаил Онуфриенко: российская армия ведет осторожное наступление под Харьковом | 360°

Эксклюзив 19 октября 2022, 19:38 Михаил Онуфриенко: российская армия ведет осторожное наступление под Харьковом Военный аналитик Онуфриенко: ВС РФ ведут наступательные действия под Харьковом РИА «Новости»

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Сводки украинского Генштаба свидетельствуют о том, что российская армия не только находится в глухой обороне в Белгородской области, но и ведет осторожные наступательные действия под Харьковом. Об этом военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал «360». Он также обобщил последние события спецоперации.

Далее — прямая речь.

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Начну со статистики аналога нашего МЧС киевской хунты. Цитата: «С 7 по 18 октября Россия нанесла более 190 ударов ракетами и дронами-камикадзе по 16 областям Украины, повреждены более 380 объектов». Боюсь, с логикой у киевской хунты проблемы, как и у чиновников ГО и ЧС: на каждый из ударов получается более двух пораженных объектов.

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Теперь о ситуации на фронтах. Постоянные попытки прощупывания нашей обороны на восточном фронте привели к тому, что после атаки наших позиций на линии Кисловка — Котляровка ВСУ отступили так успешно, что были выбиты из Горобьевки в Харьковской области. Это может быть частным успехом, но может быть и частью более масштабной операции наших войск по выдавливанию противника с позиций на левом берегу Оскола.

Это, в частности, подтверждается тем фактом, что после освобождения Горобьевки наши войска приступили к штурму находящегося рядом Двуречного.

Не подлежат сомнению и успехи «оркестрантов», играющих на нервах хунты у Бахмута, который постепенно превращается в Артемовск. По крайней мере бои идут к югу от города, по трассе в районе Отрадовки и, что куда важнее, в районе Опытного. Это поселок на южной окраине Артемовска, который давно сросся с городом.

РИА «Новости»

Наступление ВСУ на Бериславском направлении захлебнулось

Интересную информацию предоставил сегодня Генштаб хунты. Цитата: «Российские войска наступают в районах населенных пунктов Огурцово у границ с Белгородской областью, Белогоровки и Марьинки». О наступлениях и боях в Марьинке мы знаем, там продвижение достаточно медленное. А вот подтверждение того, что наши наступают в районе Белогоровки, достаточно важно, поскольку это как раз крайний населенный пункт, который на берегу Северского Донца был отбит противником по дороге к Лисичанску.

Наконец, Огурцово — это левый берег Северского Донца, находящийся приблизительно в двух километрах от границы с Белгородской областью. Бои за него означают, что наши Вооруженные силы не просто находятся в глухой обороне в Белгородской области, но и предпринимают, пусть и ограниченные, но наступательные действия в Харьковской области.

Возобновились очень интенсивные бои: Вооруженные силы хунты рвутся к Бериславу, атака идет силами двух батальонов 128-й горно-штурмовой бригады, восстановленной после разгрома в позапрошлом месяце, при поддержке танкового батальона. По поступающей сейчас информации, наступление захлебнулось, но противник вводит в бой резервы, пополняя разгромленные передовые части.

После того как наши войска были выведены с севера Харьковской области за госграницу, ожидаемо многократно повысилась интенсивность обстрелов Белгорода и близлежащих населенных пунктов.

Сегодня с утра половина Белгорода в результате обстрелов осталась без света, в некоторых районах города исчезла вода. Кроме того, обстреливают сегодня Шебекино и ряд других населенных пунктов возле границы.