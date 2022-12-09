Эксклюзив 09 декабря 2022, 23:56 Онуфриенко: зимние прогнозы для ВСУ плохи практически у всех Военный аналитик Онуфриенко: западные СМИ ничего хорошего зимой для ВСУ не ждут

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На Украине все чаще объявляют об аварийных отключениях света. Очередные обещания о том, что у российских военных закончились ракеты, оказались ложными. Некоторые западные СМИ также пытаются сгущать краски, но большинство из них не ожидают ничего хорошего зимой для ВСУ. Об этом «360» рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Далее — его прямая речь.

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Далекие от реальности прогнозы

В Киеве и ряде областных центрах продолжаются и нарастают аварийные отключения света. В более маленьких городах и селах его просто нет, иногда по несколько дней. В очередной раз обещание, что ракеты и «Герани» у русских закончились, оказалось брехней. Так что <…> не ждите конца света в буквальном смысле. Света уже нет.

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Нагнетают и западные СМИ. Немецкий Bild предрекает гибель от холода и голода ста тысячам русских вояк уже этой зимой — окопов нет, одежды нет, еды нет, жизни нет.

Находящаяся чуть ближе к реальности разведка некогда великой Британии стращает прямо противоположенным: русские вырыли непрерывную линию окопов прямо от своей границы в Белгородской области до Сватово и далее на юг, перебросили в район Сватово части первой гвардейской танковой армии и усилили ее 25 тысячами подготовленных резервистов.

MI6 вторит американский институт изучения войны: Кремль, вероятно, не отказался от своих максималистских целей, российские войска укрепили позиции в районе Сватово, провели контратаки в районе Кременной, продолжили наступательные действия на Артемовск и Авдеевку.

Телеканал «360»

В версии Генштаба хунты это звучит несколько иначе, цитата: «Российские оккупационные войска наносят ракетно-артиллерийские удары в районах населенных пунктов Площанка, Новоселовск, Стельмоховка, Невское в Луганской области, Торская и Григоровка в Донецкой области. На Купянском, Херсонском и Запорожском направлениях русские находятся в активной обороне».

То есть, кроме Bild, остальные пребывают в пессимизме и ничего хорошего зимой для киевской Хунты не ожидают.

Продвижение российских войск

В реальности же наши войска сейчас медленно и упорно продвигаются от Площанки к Макеевке, местами вынудив ВСУ отступить на глубину до трех километров. Де-факто вооруженные силы России давят противника на всей протяженной линии фронта от Макеевки до Торского, в Донбассе — это понятное дело.

Из-за катастрофических потерь из Соледара вывели остатки [украинской] 93-й бригады. Правда, в городе остаются части 53 и 71-й с остатками 65-й бригад теробороны — их, видимо, оставили на убой.

И редкий случай: в Запорожской области вскрыли временные огневые позиции и нанесли поражение сразу шести пусковым установкам РСЗО MLRS производства США, и MARS II производства ФРГ. А вот поймать в прицел «летаки» хунты в последние сутки не удалось: потеряв шесть самолетов за 10 дней, они, видимо, перестали пускать их на убой, но под недавно освобожденной Яковлевкой завалили Ми-8. Видимо, вертолеты хунте не так жалко.

«Зеленский не должен победить слишком сильно»

Запад продолжает поощрять террор в Донбассе и использует украинский народ в качестве пушечного мяса. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

В общем-то, мы и не сомневались, тем более вот цитата ведущей польской газеты «Ржечь Посполита»: «Из заявлений и действий представителя правящего лагеря видно, что он оценивает участие в боевых действиях с россиянами на Украине как соответствующие интересам Республики Польши и международной политике нашей страны».

Как раз свежее фото из Артемовска с подписью Bakhmut defenders подоспело, то есть «Защитники Бахмута». Надо полагать, чтоб западные кураторы не перепутали, кого они кормят, с кем ляхи в очередной раз в окопах умирают. Мы и так не сомневались, с кем имеем дело, и почему этот режим должен быть уничтожен на всей территории бывшей Украины.

Вишенкой на тортике — на прокисшем западном тортике — сегодня стала статья британской The Times, цитата: «Путин не должен победить, но и Зеленский не должен победить слишком сильно».