Эксклюзив 13 февраля 2023, 21:03 Онуфриенко: ВСУ все больше теряют веру в способность обороняться Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ все меньше верят в способность удержать позиции

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Российские войска продемонстрировали успехи на ряде направлений, освободив населенный пункт Красная Гора в Донбассе. Бои в зоне спецоперации по большей части пока носят позиционный характер, а противник при этом явно показывает неуверенность в своих возможностях обороняться, рассказал «360» военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Далее — прямая речь.

[Глава Чечни] Рамзан Кадыров сообщил, что командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов получил письмо, пропитанное отравляющим веществом, но жизни его ничто не угрожает.

На фронте бои все больше переходят в позиционные, не считая «оркестрантов» (бойцы ЧВК «Вагнер» — прим. ред.), которые продолжают кошмарить противника в самом Артемовске и вокруг города.

В воскресенье наши сумели освободить от противника Красную Гору и сейчас ведут бои в Парасковиевке. Южнее Артемовска и юго-западнее его продолжается наступление с трех сторон на поселок Красное, западнее — по трассе на Константиновку — ведут бои за Ступочки.

Противник явно не верит в то, что ему удастся удержать позиции, поэтому взорвал мост на трассе в Константиновку, проходящий через канал Северский Донец — Донбасс. По данным из Киева, в Артемовске сейчас все еще ведут оборонительные бои около пяти тысяч вояк хунты.

Обстановка на Купянском направлении

На остальных участках фронта — тяни-толкай, был такой сказочный персонаж. Северо-восточнее Купянска наши войска продолжают зачистку территории вдоль Оскола по левому берегу от Двуречной до Синьковки, восточнее Купянска идут бои за Ивановку и Кисловку. Юго-восточнее продолжаются бои на линии Макеевка — Балка Журавка — Терны — Ямполовка — Торское и южнее Дибровы.

И хотя здесь последние дни существенного продвижения наших войск на восток и на юг нет, противник тоже явно не верит в то, что ему удастся удержать позиции вдоль реки Жеребец по правому берегу, и срочно оборудует укрепления значительно западнее — в Красном Лимане.

Ситуация в Марьинке и Угледаре

Создается и мощный укрепрайон по линии Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка — Торецк. Южнее продолжаются в основном позиционные бои за Авдеевку, нашим войскам удается за день-два взять несколько укрепрайонов различных взводно-опорных пунктов, но существенного продвижения по освобождению населенных пунктов нет.

В Марьинке бои продолжаются вдоль проспекта Дружбы и западнее его, местами и на самом проспекте, и южнее, возле шиноремонтного завода, который наши сумели занять ранее.

Под Угледаром бои также тянутся вдоль трассы, разрезающей город на две части. Наши находятся в юго-восточной, где преобладает малоэтажная дачная застройка, а многоэтажную застройку, расположенную северо-западнее, занимает противник.

ВСУ вот-вот приступят к обучению езде на Leopard

Spiegel пишет о том, что бундесвер на следующей неделе приступает к обучению экипажей из состава вооруженных сил хунты для управления танками Leopard.

Оно займет шесть-восемь месяцев. Можно ожидать, что в конце апреля — мае противник постарается перехватить у нас инициативу и, создав ударный кулак, реализовать свои амбиции. Насколько успешной будет эта попытка — зависит уже от решения нашего Генштаба.