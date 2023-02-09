Эксклюзив 09 февраля 2023, 03:56 Онуфриенко: Украина останется без сотни танков от Запада и беспилотников из Латвии Военный аналитик Онуфриенко: сгорел завод в Латвии, поставок БПЛА Украине больше не будет

Читать 360tv в

Крупнейший завод по производству беспилотников сгорел в Латвии, поставки дронов на Украину прекратились. Шесть ракет прилетели по Харьковскому авиационному заводу, а обещанные танки приедут на Украину нескоро. Об этих и других важных событиях последних дней на линии фронта «360» рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Далее — прямая речь эксперта.

Реклама

Премиальные за заводы

Вчера в Латвии сгорел один из крупнейших в мире заводов по производству БПЛА. Открытый в 2009 году, он поставлял [беспилотники] в основном для армий мира более чем в 70 стран, включая и киевскую хунту. Ну теперь не поставляет. Антифашисты Прибалтики скромно интересуются: «А премиальные только за „леопарды“ дают?».

Что касается самой Украины, то вчера ночью по Харьковскому авиационному заводу нанесен удар минимум шестью ракетами. <…> [Пять ракет] цели достигли, в том числе не только на ХАЗе, но и на заводе ФЭД, где отмечались и взрывы, и вторичная детонация. ФЭД — знаменитый завод, организованный еще Дзержинским. ФЭД — это Феликс Эдмундович Дзержинский — производил когда-то фотоаппараты.

Сотни танков ждать не стоит

Что касается поставок Западом танков, то верить в сотни и сотни танков, которые будут поставлены в этом году, не стоит. По данным Reuters, Rheinmetall начнет поставки только летом, и до конца года передаст 20-25 танков.

Вот как раз один из бронеходов, немецкий Gepard, грустно прячется где-то под Киевом от ракет, которые он, по идее, должен сбивать.

А некогда великая Британия объявила, что начнет подготовку пилотов для военно-воздушных сил хунты. К приезду Зеленского Лондон готов объявить о начале поставок дальнобойных ракет хунте, что поможет ей, как мертвому припарки, хотя, безусловно, мертвого будет больше.

Наше министерство обороны тоже не дремлет и начало ворошить склады. На фото вы видите 57-миллиметровые пушки образца 50-го года С-60, идущие на фронт. Кстати, очень серьезное оружие, имеющее дальность по высоте пять километров, по горизонтали шесть, а рабочую скорострельность 70 выстрелов в минуту. Смертельно опасно для любой бронетехники, исключая разве что танки.

Советский зенитно-артиллерийский комплекс С-60 / Телеканал «360»

ГУРу веры нет

Между тем вооруженные силы хунты сейчас усиленно и спешно укрепляют границу с Россией на севере, в том числе границу с Белоруссией. Это более тысячи километров, там вынуждены держать десятки тысяч боеспособных частей и дефицитную бронетехнику. Оборудуются минные поля, завозятся БПЛА, которые ведут постоянную разведку. То есть, невзирая на заявление ГУР о том, что наступление Вооруженных сил России возможно в Донецком, Луганском и Запорожском направлениях, генштаб хунты явно Главному управлению разведки не доверяет, поэтому обустраивает северную границу. В результате ВСУ вынуждены держать там технику и людей, которых явно не хватает на том же Артемовском направлении.

Обстановка на фронте

На севере Артемовска Прасковиевка и Красная Гора отрезаны ЧВК «Вагнер» от группировки, которая находится в самом в Артемовске. С северо-востока и юга продолжается медленное продвижение выдавливание противника в борьбе за каждый дом. К юго-западу от Артемовска наши умудрились отрезать село Ивановское, от Константиновки. Таким образом они не только перерезали дорогу снабжения (для ВСУ — прим. ред.), но и начинают бои за освобождение этого населенного пункта.

Севернее Соледара продолжаются бои в районе Васюковки, на юге Раздоловки наши продвигаются до Северского Донца, от Богородичного к Серебрянке. С севера по левому берегу Северского Донца продолжаются бои от Диброва до Макеевки, наши выдавливают противника к реке Жеребец. Есть сообщения уже местами о форсировании этой реки. Под Купянском наши войска уже ведут бои на окраине Сеньковки, и до Купянска остается порядка пяти-шести километров до края города.

В Марьинке продолжаются упорные бои, они идут по-прежнему чуть западнее проспекта Дружбы. С юга наши войска смогли взять под контроль территории предприятия «Агроресурс» и шиноремонтного завода, существенно ухудшив положение обороняющейся группировки противника.

Под Угледаром никаких изменений нет, идут позиционные бои, противник пытается выдавить нас из занятого дачного поселка на востоке Угледара. И бои идут на подступах к шахте Южно-Донбасская, тоже северо-восточнее города. На остальных участках фронта ситуация стабильная, взаимные обстрелы, укрепление позиций, вооруженные силы хунты готовятся к возможному наступлению наших войск.