Эксклюзив 02 декабря 2022, 21:32 Онуфриенко: Украина кошмарит сторонников России обстрелами и арестами Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ нагнетает панику у жителей прифронтовых территорий РИА «Новости»

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Российские военные продолжают вести бои в городе Марьинка, где уже добились серьезных успехов. Взятие этого населенного пункта под контроль позволит перекрыть путь снабжения украинских боевиков, находящихся в Авдеевском укрепрайоне. О раскладе сил в зоне специальной военной операции рассказал «360» военный аналитик Михаил Онуфриенко.

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Первого декабря состоялся очередной обмен пленными по схеме «50 на 50». Из вернувшихся солдат союзных сил — 20 военнослужащих из ЛНР.

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В зоне боестолкновений союзных сил с ВСУ пока нет серьезных перемен после освобождения нескольких населенных пунктов около Артемовском. Это вполне логично: сейчас важнее защитить зачищенные от националистов территории.

ВСУ продолжают «кошмарить» население российских областей, которые находятся недалеко от линии боестолкновений. Эти населенные пункты часто попадают под обстрел со стороны украинской армии.

Особо часто под ударом находится Шебекинский район Белгородской области. От прилетов там разрушаются дома, а местные жители получают травмы.

Обстрел ДНР и вовсе продолжается девятый год подряд.

РИА «Новости»

После ухода союзных сил с правого берега Днепра Каховская ГЭС оказалась прямо на линии фронта. Вражеские танки и гаубицы сейчас могут бить по станции прямой наводкой.

Новые участки столкновений

Сейчас украинская власть нашла новый объект для нападок: православные церкви и монастыри. Под арест попадают священники Киево-Печерской лавры, а высшим служителям церкви предъявляются различные обвинения. По мнению властей Украины, те якобы поддерживают «Русский мир».

Более того, под угрозой оказались жители правобережья. Представители украинских властей отлавливают сторонников России прямо на улицах. Чаще всего забирают тех, кто попадается на блокпостах. Сами украинские журналисты признаются, что каждый день задерживают более сотни жителей правобережья, которых подозревают в поддержке союзных сил.

Также есть новости из Белоруссии. Местные правоохранители сообщают, что на территории Республики перехвачен уже третий беспилотник ВСУ за месяц. Эти БПЛА отправляли украинские разведчики. Это не добавляет спокойствия ни белорусским войскам, ни белорусским пограничникам, ни жителям региона, который вскоре может стать фронтовым.

Более того, пока не принято решение о прибытии в Киев генерала Сергея Суровикина. Он объяснил бы украинцам корректное положение дел во время выступления на канале «1+1».