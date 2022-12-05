Эксклюзив 05 декабря 2022, 20:57 Онуфриенко: удары выбили ВСУ с занятых ранее позиций Военный аналитик Онуфриенко рассказал о выбитых из серой зоны боевиках ВСУ

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Российские военные выбили украинских боевиков с занятых ими ранее позиций в районе Угледара и Купянска. Даже захваченное село Червонопоповка недолго оставалось под контролем ВСУ, которые отступили после ударов по своим позициям. Об этом «360» рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

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Далее — его прямая речь.

Провальные атаки ВСУ

С наступлением холодов в окопах начала замерзать вода, подсохли поля — и вооруженные силы хунты усилили атаки практически по всему фронту. Даже авиацию подняли в воздух. После долгого перерыва четвертый самолет завалили за последние несколько дней. К сожалению, мы потеряли свой борт — сбили вертолет Ка-52.

Из многочисленных атак последних суток противник добился успеха только в Червонопоповке, выйдя на окраины села. Вот только хотели как лучше, а получилось как всегда. Ответным ударом вооруженные силы хунты были выбиты с занятых позиций, в том числе в Кременном лесу и в Червонопоповке.

Их вышибли даже из так называемой серой зоны. Неудачей закончились и удары противника под Угледаром в направлении Павлова и Шевченко, под Невельским, Сватовом, Куземовкой к юго-востоку от Купянска, Площанкой. В общем, везде.

Атака беспилотников

Вооруженные силы противника продолжают обстрелы прифронтовых областей Российской Федерации. Но не только их.

Сегодня, около 06:00, неизвестный беспилотник атаковал аэродром дальней авиации в Энгельсе Саратовской области. Вроде бы повреждены два бомбардировщика Ту-95.

От контролируемых киевским режимом территорий до этого аэродрома по меньшей мере около 700 километров по прямой. Одновременно взорвался топливозаправщик на авиабазе Дягилево в Рязанской области.

Наши же войска наносили удары по Криворожью и Запорожью. Уничтожен склад боеприпасов в Краматорске. Детонация боеприпасов продолжалась всю ночь.

Бои в Донбассе

Продолжаются тяжелые бои и в Донбассе. Уличные бои в Марьинке, в Первомайском, в Водином, в Белогоровке, которая находится на правом берегу Северского Донца. До сих пор не удается уничтожить остатки вояк хунты в Опытном на южных окраинах Артемовска.

Сообщают об обстреле нашими войсками противника в Бахмутском. Это не очень хорошая новость, прямо скажем — плохая, потому что об освобождении Бахмутского сообщалось месяц назад.

Ну и, понимая, что с потерей Бахмута, который когда-то станет Артемовском, рухнет последняя цепь укрепления так называемых «городов-фортов имени Залужного» от Соледара до Славянска, киевский режим бросает сюда все новые и новые толпы могилизируемых.

Ликвидация наемников

Из последнего. Подтверждено уничтожение боевиков Грузинского легиона. Пять человек на месте, как раз в районе Опытного. Шестой — командир группы — был ранен и скончался в госпитале.

О колоссальном количестве потерь сообщает и [итальянская газета] Corriere della Serra, корреспондент которой побывал во фронтовом госпитале в Лимане.

Он пишет о том, что госпиталь переполнен. Массу операций делают вообще без анестезии.

Укрепленные участки

Де-факто уже много месяцев идут тяжелейшие бои на самом укрепленном участке фронта. Взламывание укрепрайонов, которые создавались противниками восемь с половиной лет.

Единственный способ избежать таких боев — это операции фронтового масштаба с прорывами на глубину фронта, когда противник будет вынужден отступать с укрепленных позиций под угрозой окружения.

Но для этого необходимо создать две ударные группировки общей численностью под 100 тысяч штыков. Есть ли подобные планы у нашего Генштаба — великая тайна.