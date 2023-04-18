Эксклюзив 18 апреля 2023, 19:13 Визит Путина в Херсонскую область — серьезный сигнал Военный аналитик Онуфриенко: Путин проверил готовность войск и поддержал людей в Херсоне Пресс-служба Кремля

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Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ Владимир Путин посетил штаб российской группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Это был первый визит главы государства в регион после его вхождения в состав России. Военный аналитик Михаил Онуфриенко специально для «360» рассказал, почему президент поехал именно в Херсонскую область.

Далее — его прямая речь.

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Обстановка там довольно напряженная и время визита выбрано неслучайно. У нас все-таки президент и главнокомандующий — одно и то же лицо. И кроме проверки боеготовности войск к предстоящему отражению наступления противника необходимо дать и морально-психологические установки людям, которые должны быть уверены, что эти регионы останутся регионами России.

Именно это направление противник, причем и западные кураторы, обозначает как основное для нанесения ударов, независимо от того, насколько это соответствует действительности. Понятно, что бои здесь будут, и будут тяжелые.

Кроме превосходства численного важно огневое превосходство, которого даже на этом локальном участке фронта противники не могут получить даже теоретически. Что качается неудачи этого наступления — это понимают даже на западе. Я бы склонялся к мысли, что бои здесь будут тяжелые, но основной удар будет нанесен, скорее всего, на Харьковском направлении.