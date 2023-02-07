Эксклюзив 07 февраля 2023, 14:11 «Они ненавидят друг друга». Солдаты ВСУ расстреляли поляков Политолог Марков назвал Польшу давним врагом Украины freepik

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Украинские войска в Угледаре расстреляли группу польских солдат. Кандидат политических наук Сергей Марков рассказал «360», что Польша всегда считала украинцев людьми второго сорта и мечтала отхватить западные земли их страны. Сегодня ВСУ сотрудничают с поляками лишь по команде из США.

Далее — прямая речь.

Поляк — враг украинца

Возможно, расстрелянные поляки не были наемниками. Считается, что сейчас в конфликте участвуют от пяти до шести тысяч польских солдат регулярной армии. Хотя они оформлены как частные военные компании.

Отношения между украинцами и поляками очень плохие. Их солдаты никогда друг с другом неформальных отношений не поддерживают — они ненавидят друг друга. Иногда начальство заставляет устраивать якобы дружеские встречи. Но на самом деле их проводят для галочки.

Украинцы помнят, что поляки всегда их считали людьми второго сорта и по возможности угнетали. Поляк — враг, это знают абсолютно все, кроме небольшой прослойки предателей Украины.

Но наемникам из других стран опасаться нечего. Все знают, что жители Украины нормально относятся к большинству наций на Земле, кроме поляков, которых они ненавидят.

США не дадут Польше уйти

После расстрела группы польских солдат в Угледаре оставшаяся бригада не станет возвращаться на родину. Они выполняют приказ начальства и останутся на фронтах. Их задача — подчинить себе Украину, а сейчас это огромный шанс.

Расстрел никак не скажется и на польско-украинских отношениях. Руководство Украины — марионетки США. Их задача — сделать из Украины анти-Россию. Поляки — союзники американцев в выполнении этих задач.

Поэтому приказ Соединенных Штатов: украинцам и полякам не ненавидеть друг друга, а любить, терпеть и сражаться против России. Этот приказ они будут выполнять.