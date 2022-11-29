Эксклюзив 29 ноября 2022, 18:19 Огненной ловушкой для ВСУ может стать любое направление в зоне СВО Журналист Орлов: ВСУ могут попасть в огненную ловушку на любом участке спецоперации Уничтоженный танк ВСУ / РИА «Новости»

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Говорить, что именно окрестности Артемовска могут стать для ВСУ огненной ловушкой, нельзя. Это может произойти на любом направлении в зоне российской спецоперации на Украине, заявил «360» эксперт центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

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Компетентный ответ

Командующие различными воинскими подразделениями могут выражать свое мнение, никто их в этом не ограничивает. Что же касается вопросов обеспеченности нашего фронта как личным составом, вооружением и военной техникой, то их надо адресовать конкретно в Генштаб, ответственному за СВО товарищу Сергею Суровикину. Только там могут дать компетентный ответ на подобные вопросы, если сочтут нужным.

Полагаю, запрос Кларка адресовался не в плане того, чтобы развивать эту тему и надеяться получить дополнительную информацию о планах вооруженных сил Российской Федерации, о замыслах командования, что планируется, что — нет.

Думаю, не надо радовать товарищей Кларка подробными ответами. Уверен, российское руководство, в частности Минобороны, достаточно компетентно и знает, на каких участках фронта и в каком объеме им необходимы войска и военная техника.

Будет наступление на Артемовск, не будет, что для этого необходимо и как необходимо — это уже военная тайна, которую нельзя разглашать.

Повторное наступление на Киев

ВСУ вгрызаются не только в Артемовск. Если мы посмотрим на линию фронта, то они при поддержке ЧВК и наемников, подразделений националистов упорно держат линию обороны. Сказать, что ВСУ слабы и их можно легко выбить с укрепленных позиций, нельзя. Украинская армия достаточно обученная и мотивированная.

Они убеждены, что оккупировали территорию советской Украины в 1991 году. Задача наших Вооруженных сил — разочаровать их в этом вопросе и объяснить, что это не их территория, они должны ее покинуть.

Именно для этого наш Генштаб планирует спецоперацию — в соответствии с задачами, которые определены верховным главнокомандующим. Военные разрабатывают план, и согласно нему будут развиваться события не только на артемовском направлении, но и вообще по всей линии боевого соприкосновения.

Опять же, это может быть Харьков, Сумское направление, Чернигов. Да и почему, собственно, все решили, что военные операции должны идти только на существующей линии обороны, почему не может быть второго наступления на Киев? Возможно, в Генштабе и такие вопросы прорабатывают.