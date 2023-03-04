Эксклюзив 04 марта 2023, 19:36 Огнем и мечом. Нацистскую нечисть придется перемолоть Политолог Михайлов назвал успешными действия российских военных в зоне спецоперации РИА «Новости»

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Российские военные в зоне специальной операции ежедневно уничтожают большое количество националистов. Психика украинских боевиков находится на грани. Самая тяжелая обстановка для них сложилась в Артемовске. Судя по всему, националисты не покинут город добровольно, поэтому придется уничтожать их всех, заявил политолог Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь собеседника «360».

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Я бы отметил несколько моментов из брифинга Министерства обороны. Ведомство заявляет о высокой активности российских войск на Купянском, Краснолиманском и Херсонском направлениях. Но самым активным за сутки оказалось Донецкое направление, где мясорубка превращается в полный конец для украинских военных в районе Артемовска.

Полтысячи погибших

Только за сутки у Украины 490 погибших военных на Донецком направлении. Это огромная цифра. Если сложить все данные о ликвидированных бойцах ВСУ за сутки, то получается около 900 человек. И только по официальным данным. Нет слов.

Все это ломает психологическую устойчивость оставшихся бойцов украинских войск, особенно в Артемовске.

Мы видели, как Евгений Пригожин попросил Владимира Зеленского спасти остатки своих солдат в Артемовске, но, видимо, придется добивать тех, кто там остался.

Птичек сбили, но их не жалко

Интересно, что на брифинге сообщили о трех сбитых вертолетах Ми-8 — это достаточно много. Притом что авиатехники у ВСУ практически не осталось. Серьезный удар для украинских военных. Не знаю, чем они его компенсируют.

Также наши войска добивают американские гаубицы, за сутки — две на разных направлениях. Если смотреть в комплексе, то прошедшие 24 часа оказались достаточно успешными.

Главный вопрос

Остается вопрос, когда будут предприниматься не только активные оборонительные действия, а наступление. Это самое важное.

Все понимают, что нельзя дать украинским военным сгруппироваться и нанести удар по Крыму после получения новой техники, которая приходит в их войска ежедневно от западных партнеров.

Каждый день успешен, мы видим колоссальные потери ВСУ, но все-таки ждем наступления.