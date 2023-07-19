Спецоперация 19 июля 2023, 14:07 Один в поле не воин — это не про «Армату». Новейшие танки Т-14 заметили в зоне СВО Военный эксперт Михайлов: танк «Армата» — тот случай, когда один в поле воин РИА «Новости»

Читать 360tv в

Новейшие танки Т-14 «Армата» применили в зоне спецоперации. Официально эти сведения пока не подтверждали. Вероятно, машины проходили проверку в боевых условиях, отметил в беседе с «360» военный эксперт и политолог Евгений Михайлов. Он выразил уверенность, что Т-14 проявили себя наилучшим образом.

«Армата» в зоне СВО

По данным источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, танки Т-14 применила в зоне спецоперации российская группировка войск «Юг».

Реклама

«Активно „Армату“ применяли „южане“ в боевых действиях», — рассказал он.

Собеседник агентства уточнил, что в бою задействовали несколько машин, а после их вывели с передовой.

По словам другого источника агентства, танк Т-14 поступил на вооружение подразделений ЮВО. Все необходимые испытания «Арматы» еще не окончены и будут продолжаться, добавил он.

РИА «Новости»

Качественные испытания боем

Военный эксперт Евгений Михайлов обратил внимание, что сообщения о том, что танки «Армата» заметили на линии соприкосновения в зоне спецоперации, появлялись и несколько месяцев назад.

«Они проходят качественные испытания боем. В отличие от западной техники Т-14 более совершенны. В частности, экипаж находится не в башне, а в специальной защищенной капсуле», — указал специалист.

По словам Михайлова, западные эксперты признают превосходство танка «Армата» над Leopard и Abrams. В частности, журналист Le Figaro Шарль Лекурье отмечал, что Т-14 пока остается самым неизвестным явлением для западной разведки. По его мнению, танки Abrams и Leopard 2 не справятся с этой машиной в боях на Украине.

РИА «Новости»

Указывал на совершенство «Арматы» и отставной американский офицер Брент Иствуд. Особое его внимание привлекло то, что Т-14 могут стрелять противотанковыми ракетами, которые пробивают броню уже упомянутых западных танков.

Прекрасно показывают себя в боестолкновениях и другие российские танки — Т-90, Т-90М, Т-72, подчеркнул Михайлов. При применении в совокупности всех этих машин на поле боя с использованием и других видов поддержки, по оценке политолога, преимущество российской армии будет неоспоримо.

«Уже сейчас видно, что мы берем верх по многим позициям, но в случае прямого столкновения на поле боя танков „Армата“ и западных Abrams и Leopard победа будет за нами», — выразил уверенность Михайлов.

Говоря о дополнительных характеристиках Т-14, он обратил внимание на увеличенную скорострельность пушки, увеличенное бронирование и еще раз отметил значение защищенной капсулы для экипажа.