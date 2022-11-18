Эксклюзив 18 ноября 2022, 13:06 У Зеленского есть один способ спасти Украину — принять условия России без оговорок Публицист Новоселов: президенту Украины Зеленскому нужно принять все условия России Пуск ракеты по украинским объектам военного управления и энергетики / РИА «Новости»

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Публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360» объяснил, почему президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно принять любые условия России и согласиться на переговоры. Ведь остальное не будет иметь смысла.

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Далее — прямая речь.

Владимир Зеленский выступил еще с несколькими предложениями по обмену пленными и привязал их к выполнению некоторых других договоренностей, в том числе соглашению о транспортировке аммиака по маршруту Тольятти — Одесса. Он также заявил, что готов к переговорам с Москвой, но хочет сделать их публичными.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на это: «Трудно себе представить вообще публичные переговоры. <…> Таких переговоров не бывает. А тем более публичные переговоры в такой сфере. Но однозначно одно — украинская сторона не хочет никаких переговоров. Специальная военная операция продолжается, и ее цели должны быть достигнуты».

Сначала Зеленский принимает закон, запрещающий любые переговоры с Россией, затем говорит об обмене пленными и коммерческих сделках, потом предлагает какие-то «публичные переговоры», что бы это ни означало. О чем все это говорит?

Владимир Зеленский / Telegram

Естественно, украинский президент — не независимая фигура, поэтому все его заявления и действия следует воспринимать со здоровой долей скептицизма. Ограниченные переговоры по таким вопросам, как обмен пленными, уже проводили и вполне могут провести еще.

Поставки российского аммиака подпадают под условия зерновой сделки, которую Зеленский уже подписал, так что этот вопрос вообще не подлежит никакому обсуждению. Отказ Украины от поставок будет означать нарушение условий этой сделки.

Стол, за которым проходили российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле / РИА «Новости»

Остаются мирные переговоры. Однако исходные позиции сторон и их оценка ситуации кардинально различаются. У России нет никаких причин и стимулов начинать переговоры на условиях киевского режима, поэтому такая идея обречена изначально.

Конечно, Зеленский и, что более важно, его западные спонсоры понимают, что сейчас Украина контролирует намного больше территорий, чем те, на которые она может рассчитывать. Так что заморозка конфликта для них выгодна. Это позволит им использовать паузу для перевооружения ВСУ и восстановления обороны.

Публичные переговоры превратятся в очередной спектакль Зеленского и ни к чему не приведут. Российские дипломаты и Владимир Путин не будут играть с ним в его игры, а займутся настоящими делами.

Зеленскому и коллективному Западу известно, что Россия никогда не заявляла о готовности отказаться от собственных условий мирного соглашения. Они знают, что Украина находится в отчаянной ситуации и крах ее государственности уже практически неизбежен.

Российские удары по инфраструктуре двойного назначения приносят результаты. Поскольку режим Зеленского не готов принять реальность, при продолжении ракетных ударов Украина погрузится во тьму уже через несколько недель.

У украинского лидера есть единственный способ спасти страну от краха — принять российские условия без каких-либо оговорок. Контроль над территорией не будет иметь никакого значения, когда киевский режим потеряет возможность перемещать войска и снабжать их.

Заявления Зеленского показывают, что он и его спонсоры все же понимают реальное положение дел, но не готовы признать поражение и будут сражаться до последнего украинца.

Скатертью дорога, но, может быть, все-таки «народный президент» вспомнит, что его основная обязанность — заботиться о благополучии украинского народа, а не бессмысленно губить его.