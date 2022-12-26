Эксклюзив 26 декабря 2022, 16:51 Очередная атака ВСУ захлебнулась. Киевский режим не сможет навязывать бои на Купянском направлении Полковник в отставке Матвийчук: на Купянском направлении отбили очередную атаку ВСУ РИА «Новости»

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Российским войскам удалось настигнуть позиции, с которых Вооруженные силы Украины обстреливали Донецк, а также отбить атаку вблизи Курдюмовки и ударить на Купянском направлении. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук проанализировал в колонке для «360» последние сводки Минобороны России из зоны спецоперации.

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Далее — прямая речь.

Удар за Донецк

Курдюмовка — направление, которое выведет нас в сторону Артемовска и промышленной агломерации Краматорска. Сейчас там идут очень серьезные бои. Все виды нашей артиллерии, какие только есть, методично раскатывают националистические банды под асфальт.

По данным, которые предоставило Минобороны России, там уничтожили практически все батареи, которые пытались обстреливать Донецк. Их или подавили, или уничтожили, в том числе американские гаубицы М777.

Чем еще знаменита Курдюмовка? Это узел дорог, который позволяет ВСУ маневрировать и производить пополнение боеприпасов, материальных средств и продовольствия. Вряд ли они сейчас уже там маневрируют, потому что он находится под постоянным огневым обстрелом. Со взятием контроля над этим участком источник иссякнет и попадет практически в полное окружение.

РИА «Новости»

Склады в Запорожье

В Запорожье создается группировка, как украинцы ее рекламируют, «наступательная». Там создали склады, которые должны были ее обеспечивать. Группировка насчитывала как минимум 25-30 тысяч человек. Для нее готовили склады боеприпасов, запасных частей, материально-технических средств, продовольствия.

Наши славные артиллеристы-ракетчики все это разнесли, группировка осталась без снабжения. Значит, в ближайшие полторы-две недели вряд ли они смогут наступать.

Перемены на Купянском направлении

Российские войска отбили атаку на Купянском направлении. Это то направление, которое заняли в результате контрудара ВСУ. Они считают себя там активными, уверены, что могут навязывать нам какие-то бои.

Но дело в том, что время изменилось. Украинские войска хотят переправиться через реку Купянка и выйти на границу с Россией. Однако их потери там исчисляются уже не сотнями, а тысячами. Они туда лезут и лезут, наши их демилитаризуют и «калибруют», а войска все лезут.

И вот противник попытался перейти в наступление, мы провели контратаку ударами артиллерии и ракетных войск. Приблизительно около 100 националистов остались там, атака захлебнулась.