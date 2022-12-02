Эксклюзив 02 декабря 2022, 14:11 Обучение для галочки. Помощь Украине ограничивается саморекламой Запада Военный эксперт Кнутов: армия России справится с солдатами ВСУ, подготовленными Западом РИА «Новости»

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База в Германии начнет принимать тысячи украинцев, которых американцы научат «ведению изощренных кампаний». Военный эксперт Юрий Кнутов отметил в разговоре с «360», что трех недель подготовки — а именно столько будут учить солдат ВСУ — хватит разве что для освоения некоторых азов. Зато всему миру можно будет показать красивую картинку помощи Украине и набить карманы на новых военных заказах.

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Далее — прямая речь.

Экспресс-подготовка от НАТО

Учитывая, что украинская армия продолжает нести огромные потери, основное внимание американских инструкторов сосредоточится на обучении подразделений тактическим приемам: использовании минометов для поддержки действий пехоты, возможностях новейших средств связи.

Также покажут, как обращаться с современными системами оружия — противотанковыми и переносными зенитными ракетными комплексами. В основном будут сосредоточиваться на оборонительных действиях и наступлениях, в том числе в условиях города.

Но если раньше американцы говорили, что процесс обучения займет порядка трех месяцев, потом этот срок сократили до одного месяца, то сейчас речь идет уже о трех неделях. Такой уровень трудно назвать серьезным, это лишь получение азов и навыков.

Главная цель военной подготовки — выработать приемы, которые совершенствуются и реализуются фактически на уровне подсознания. То есть ведение боя должны отработать до автоматизма. За столь короткие сроки такую задачу не решить.

Зарубежные инструкторы действительно довольно неплохо готовили военнослужащих во время обучения на Яворовском полигоне во Львовской области. Однако там обучались кадровые военные, которые служили и имели боевой опыт.

Профессионалов ВСУ обучали лишь новейшим натовским приемам ведения боя. Если же речь идет о только что призванных неопытных новобранцах, то, конечно, трех недель для подготовки им недостаточно. Но для украинской армии и это лучше, чем ничего.

РИА «Новости»

Работа для пропаганды

Форма обучения украинских военных, которую в последнее время используют натовцы, больше предназначена для различных пропагандистских таких акций — показать, какая помощь оказывается Украине.

Это также позволяет Пентагону получать и осваивать дополнительные бюджеты. Похоже, военно-промышленный комплекс Запада сейчас ежедневно отмечает большой праздник: помощь в таких размерах означает не просто дождь из денег, а фактически денежный водопад.

Поэтому западные военно-промышленные компании будут делать все для того, чтобы конфликт на Украине не заканчивался как можно дольше, чтобы как можно дольше шли военные заказы. Причем цены на такую продукцию будут только расти.

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Армия России готова к победам

Разумеется, даже примитивно обученные военнослужащие всегда представляют большую опасность, чем вообще необученные солдаты. Но сводки доказывают, что российская армия вполне готова противостоять ВСУ, прошедшим подготовку у зарубежных инструкторов.

Российский контингент в СВО по численности уступает армии Украины в три-четыре раза. Но даже выступая в меньшинстве против украинских солдат, россияне с успехом решают пусть не все, но многие поставленные задачи.

Напомню, российские войска отлично справились с такими матерыми и хорошо подготовленными украинскими нацистами, как батальон «Азов»*, и другими подразделениями спецназа. Думаю, справимся и с солдатами, обученными инструкторами из Соединенных Штатов.

* Националистический батальон (полк) «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.