Генсек НАТО Столтенберг пообещал помочь ВСУ: что это значит для России | 360°

Спецоперация 16 сентября 2022, 16:54 Поделиться Telegram

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Viber Обязательства не включены. Помощь НАТО не даст Украине никаких гарантий Политолог Кошкин заявил, что НАТО уже не стесняется заявлять о своей помощи Украине Фото РИА «Новости»

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал украинской армии теплую униформу и оборудование для зимних условий. Альянс готов идти на любые расходы, а вот обязательств предпочитает не брать. Украина нужна Западу лишь как инструмент для борьбы с независимой с Россией. В надежде ее победить США и союзники старательно затягивают конфликт.

Конфликт на Украине будет длительным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам Запада необходимо понимать, что конфликт на Украине продлится еще долго, несмотря на некоторые успехи ВСУ. Поэтому нужно быть готовыми к длительному противостоянию.

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При этом Столтенберг не стал пояснять, какие гарантии безопасности страны НАТО могут сейчас предоставить Киеву. Также без ответа остался вопрос о возможной поддержке альянса гипотетической силовой попытки вернуть Крым в состав Украины.

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По словам генсека НАТО, сейчас актуальны поставки украинцам зимнего снаряжения, включая теплое обмундирование и генераторы. Ранее глава альянса отмечал, что из-за поставок вооружения на Украину его запасы существенно сократились.

Йенс Столтенберг. Фото: РИА «Новости»

Запад затягивает конфликт на Украине

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин подтвердил «360», что НАТО оказывает довольно активную поддержку ВСУ. Альянс, не стесняясь, передает разведданные, поставляет военное оборудование и боевую технику.

Иностранные военнослужащие работают в армии Украины не только как инструкторы: боевые офицеры помогают планировать и проводить военные операции. Генсек НАТО прав — конфликт на Украине действительно затягивается, отметил он. Однако все это делается силами Североатлантического альянса, подчеркнул Кошкин.

«Что касается подготовки к похолоданию, то сейчас эта тема стала весьма активно обсуждаться на Украине — как в обществе, так и в вооруженных силах. ВСУ надеются, что все теплые вещи и соответствующие военные предметы для ведения боевых действий в зимних условиях им поставят из Европы», — сказал эксперт.

Высказывание Столтенберга стало своего рода подтверждением этих надежд, пояснил Кошкин. Он уточнил, что помимо теплого обмундирования военным потребуются также и соответствующие горюче-смазочные материалы, знания особенности эксплуатации техники и вооружения при низких температурах.

«Естественно, людей надо не только одеть, но и обогреть, усилить продуктовый паек, чтобы личный состав мог выполнять боевые задачи в условиях резкого снижения температур и увеличения снежного покрова. Все это серьезно влияет на маневры в целом и непосредственно на наступательные действия», — сказал Кошкин.

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг в Брюсселе, 2019 год. Фото wikipedia.org

НАТО дает деньги, а не обязательства

Политический консультант, эксперт комитета Государственной думы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Дмитрий Куликов отметил, что в НАТО не скрывают — они планировали украинский конфликт очень давно. Он должен был стать способом «вскрыть» Россию и разрушить ее.

«Они полностью используют Украину для достижения этой цели, используя ее вооруженные силы и население, сведенное с ума нацизмом. Когда мы говорим „на Украине действуют наемники НАТО“, то у этих слов может быть и другой, гораздо более прямой и понятный смысл», — сказал Куликов.

Он пояснил, что наемниками Североатлантического альянса можно с полным правом считать все украинские войска, территориальные батальоны и весь нацистский режим. НАТО полностью содержит их всех, начиная от президента Украины и заканчивая самыми мелкими клерками.

«Их содержат, вооружают, платят им зарплату, готовы теплое обмундирование поставлять. Ведь Украина для США и НАТО пока продолжает оставаться средством давления на Россию. И отступать они не собираются», — подчеркнул политолог.

При этом он отметил, что Столтенберг не зря отмалчивался по поводу гарантий безопасности для Украины: подобные обязательства страны НАТО Украине не предоставят. Альянс готов платить деньги, помогать оружием и спецодеждой, но только не нести какую-либо ответственность.

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