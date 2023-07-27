Спецоперация 27 июля 2023, 15:18 Много денег и ничего. Новый «решительный удар» ВСУ обречен на провал Военный эксперт Джерелиевский: ВСУ ждет вторая «бахмутская мясорубка» пресс-служба президента Украины

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Украинцы пообещали западным спонсорам, что контрнаступление вот-вот начнет «свой последний и решительный бой». Однако шансы на успех отсутствуют от слова «совсем»: ВСУ не поможет ни импортная военная техника, ни пушечное мясо. Впрочем, цели победить никто и не ставит, главное — продемонстрировать рвение, чтобы поток долларов не иссяк.

ВСУ готовятся к «решающему удару»

Американские официальные лица заявили, что последняя украинская атака к югу от города Орехов — подготовительная операция к главному и решающему удару контрнаступления, сообщила газета The New York Times.

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Командование ВСУ определило приоритетное направление, идет переброска тысячи хорошо обученных солдат, которых ранее держали в резерве. Они будут пытаться пробить брешь в глубокой оборонительной сети России и прорваться дальше.

Украинцы заверили западных спонсоров, что новая операция продлится около трех недель. Аналитики США уверены, что и нескольких дней хватит, чтобы оценить реальные шансы ВСУ на успех. Между тем российские военные могли бы легко помочь им с прогнозами.

Наступление под давлением США

Обозреватель аналитической службы Донбасса Борис Джерелиевский рассказал «360», что в среду, 26 июля, были замечены боевики десятого армейского корпуса ВСУ, который ранее находился в резерве. Следовательно, все части, предназначенные для первого этапа наступления, кончились.

«ВСУ действительно начали второй этап наступления, хотя и совершенно не так, как они хотели и планировали. По идее, первый этап наступления должен был длиться всего несколько суток — за это время украинцы должны были прорвать первую линию обороны», — уточнил Джерелиевский.

Однако ВСУ не сумели пробиться через завесу российских опорных пунктов, напомнил эксперт. Фактически бои так и продолжаются в «серой» зоне: населенные пункты переходят из рук в руки.

Украинцы действительно вводят в силу резервы, это правда, тем более что Соединенные Штаты очень жестко давили на Киев в течение последних дней и требовали именно введения в бой всех резервов, чтобы попытаться как-то изменить ситуацию. Борис Джерелиевский

«Бахмутская мясорубка» № 2

Сегодня украинские войска достаточно активно действуют на бахмутском направлении, добавил Джерелиевский. Там воюет любимец президента Украины Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака — генерал-полковник Александр Сырский.

«Ему удалось убедить руководство страны, что на этом направлении действительно могут быть какие-то сдвиги. Мы видим, что даже „говорящие головы“ вроде замминистра обороны Украины Анны Маляр начали уделять особое внимание именно артемовскому направлению», — сказал военный эксперт.

Украинская чиновница на днях солгала, будто бы в районе Артемовска ВСУ несут в девять раз меньше потерь, чем армия России.

В действительности украинский военачальник там бросает неподготовленных новобранцев в «мясные штурмы» — именно на них расходуется основной боезапас, вследствие чего снижается интенсивность огня.

В этот момент Сырский старается вести в бой элитные части. Но наши разгадали этот способ ведения боевых действий и создают своего рода «минуты молчания» — ловушки. Рассчитывая на возникший дефицит снарядов на передовой, ВСУ бросают в бой элитные части, которые тут же уничтожаются. Борис Джерелиевский

По информации из украинских источников, потери на бахмутском направлении уже достигли зимнего уровня — более тысячи человек в день. Это «бахмутская мясорубка» № 2, и она закрутилась в полную мощь, подчеркнул Джерелиевский.

«Собственно говоря, это уже не имеет ни никакого стратегического значения. Даже если предположить (хотя этого не произойдет), что ВСУ удастся достичь успеха, они займут уже не город, а развалины Артемовска, где их будут просто уничтожать артиллерия, по ним будут работать наши Воздушно-космические силы», — сказал эксперт.

Украина рассчитывает на дальнейшие транши

Джерелиевский рассказал, что аналитики подсчитали: попытка отвоевывания Артемовска обойдется в среднем в 15 миллиардов долларов, причем безо всяких надежд на успех. Сюда входит стоимость боеприпасов, техники, выплаты раненым, семьям погибших и так далее.

«Но если первая „бахмутская мясорубка“ сделала практически невозможным гипотетический успех контрнаступления, то вторая, во-первых, может окончательно доконать ВСУ. А во-вторых, поставить под угрозу численность населения Украины. И это еще страшнее», — подчеркнул эксперт.

Зеленский, по мнению Джерелиевского, готов принести эту жертву ради имитации каких-то успехов, в надежде, что осенью будут увеличены денежные транши, будут так же поставлять оружие, и, главное, что он сумеет остаться у власти.

«Собственно говоря, все ради этого делается. Тут даже неважен результат. Даже если предположить, что на каком-то из направлений украинцам удастся достичь успеха, у них нет сил для того, чтобы его развить дальше», — подытожил эксперт.