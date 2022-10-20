Военный эксперт Онуфриенко: назначение генерала армии Сергея Суровикина, оборона тылов и помощь Донбассу | 360°

Эксклюзив 20 октября 2022, 21:27 Новый командующий появился в нужное время. Военный эксперт Онуфриенко — об укреплении тыла и помощи Донбассу Военный эксперт Онуфриенко: готовить тылы к обороне важно всегда РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин ввел военное положение в четырех субъектах РФ — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Также в Крыму и семи регионах — «особый режим» въезда и выезда. Военный эксперт Михаил Онуфриенко в интервью ведущей «360» Екатерине Малашенко разъяснил, как нововведение повлияет на жизнь местных и почему командующим объединенной группировкой российских войск, задействованных в военной спецоперации на Украине, назначили генерала армии Сергея Суровикина.

Военное положение и «особый режим»

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко уверен, что с введением «особого режима» жизнь простых граждан никак не изменится. По его словам, в Крыму уже была похожая ситуация.

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«Я-то живу в Севастополе, жил по крайней мере, пока не был вынужден приехать в Москву. Ситуация принципиально для обычных жителей не изменилась. <…> Этот особый режим дает возможность властям досмотры вести. То есть это возможность воспользоваться при необходимости. В обыденной жизни таких необходимостей не возникает», — пояснил Онуфриенко.

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Он добавил, что есть определенные районы, например, дислокации воинских частей. И там этот режим действительно сказывается. Например, у жителей Крыма есть привычка ходить пешком с Фиолента в Балаклаву. На пути — масса воинских частей. И часть этих маршрутов теперь закрыта.

«Когда ты въезжаешь в зону особого внимания, где расположена воинская часть, могут досматривать машины. Но когда ты едешь по обычной Тавриде, никого не касается, никого не интересует, ничего не происходит. Точно так же после теракта на Крымском мосту особое внимание [уделяют] мостам. Там тоже особый режим необходим», — отметил военный эксперт.

Онуфриенко разъяснил, что обычный гражданский человек всегда старается жить в привычном ему мире, он автоматически отвергает все попытки изменения своего порядка. Когда же ему объясняют, казалось бы, прописные истины, человек может воспринимать это как изменение привычного уклада.

«Что в твоем привычном миропорядке осторожность — это норма жизни. Не бери чужие вещи, много раз говорили. Далеко не до всех доходит. Ночью, когда возвращаешься домой, иди, пожалуйста, там, где есть люди, не ходи темными переулками. <…> Люди, придерживающиеся этих правил жизни, живут в несколько раз более безопасной жизнью. <…> До тех пор, пока человека не клюнет в темечко, он, как правило, все это отвергает», — отметил военный эксперт.

Готовить тылы к обороне — важно

Командующий группировкой сил в зоне специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин заявил, что НАТО требует от ВСУ наступательных операций на Херсонском направлении. По словам Онуфриенко, именно поэтому важно подготавливать тылы к обороне.

«Надеяться нужно на лучшее, а рассчитывать — на худшее. Так вот надеяться на лучшее — прерогатива гражданского общества. А военные обязаны рассчитывать на худшее — всегда. Именно исходя из этой парадигмы, сейчас действуют командующие», — подчеркнул военный эксперт.

Он отметил, что длительное время проведения специальной военной операции российская сторона, к сожалению, жила, надеясь на лучшее. Сейчас же в руководстве СВО появился человек, который действительно ведет себя, как профессиональный военный.

«Он готовит тылы к худшему развитию событий. <…> Мне уже приходилось слышать осуждения на тему: „Херсон превратится в новый Сталинград“. <…> Это бред гражданского человека. <…> Наша задача — сохранение жизней гражданского населения. Собственно говоря, для этого и проводится спецоперация», — заметил военный эксперт.

По его словам, Суровикин пришел на новое место, когда для этого созрел весь характер ведения боевых действий. Речь идет об уже совершенных ошибках. Теперь же появилось понимание, как действовать дальше. В это время и пришел человек, который соответствует тем задачам, которые сейчас решаются.

«Вы ж понимаете, что и изменение тактики, массированное применение дронов-камикадзе, они ж тоже не одномоментно появились, это тоже требовало подготовительной работы. Не одну неделю. И [частичная] мобилизация, дополнительные части на фронт, — все это длительные процессы. И подбор руководителя операции под эти задачи — тоже решение не одного дня», — подчеркнул Онуфриенко.

При этом он предположил, что вне службы кажущийся довольно суровым Суровикин может быть вполне мягким человеком. Военачальник воспитывает четверых детей. военный эксперт заметил, что именно многодетные люди зачастую активнее других проявляют себя в сложившейся ситуации.

«Люди, которые хорошо понимают, ради чего это делают. Детей много, они любят семью, дом. И вот ради этого и борются, работают», — заявил Онуфриенко.

Помощь жителям Донбасса и путь к журналистике

Онуфриенко пришлось уехать из Донбасса в 2014 году. Он отметил, что хотел бы вернуться на прежнее место. Более того, он хотел продолжать то, чем привык заниматься, то есть взять в руки автомат. Но в силу полученных травм заниматься эффективно этим он не мог.

«А журналистикой получалось заниматься. Пришлось заниматься этим. Себя переделать тяжело. Если человек действия, сидеть круглосуточно за компьютером и заниматься журналистикой — просто теоретически удаленно… Это не по мне», — пояснил военный эксперт.

Он рассказал, что первый раз приехал в Донбасс с распечаткой с сайта «Миротворец». Его начали пытать: «Кто ты такой?» Тогда Онуфриенко показал эту бумажку. После этого его начинали считать своим.

«Это еще работало в 2014–2015 годах. Пребывание на „Миротворце“ служило пропуском, куда угодно. Потом порядка стало больше, но за это время мы уже обросли связями, знакомствами, документами. Это прямая связь, мы оказываем только адресную помощь, только людям, которых мы знаем. Кто угодно требует квадрокоптер, но не все умеют им пользоваться», — заключил он.