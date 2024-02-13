Эксклюзив 13 февраля 2024, 18:37 Идеальный военный преступник. Новый главком ВСУ выбрал заместителя Военный эксперт Джерелиевский: новый зам Сырского готов на любую авантюру Заместитель главкома ВСУ Вадим Сухаревский, февраль 2022 года / Викимедиа

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Вслед за новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины назначили заместителя — им стал полковник Вадим Сухаревский. Военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал «360», что зам Сырского — точная копия начальника: такой же решительный и беспринципный.

Далее — прямая речь.

Сухаревский — копия Сырского

Новый главком ВСУ Александр Сырский — совершенно идеальная фигура для Банковой (улица, на которой расположен офис президента Украины. — прим. ред.). Он чужак, своего рода янычар, и у него не может быть личных политических амбиций, которые простираются дальше его нынешнего поста.

У Сырского нет связей в какой-то бизнес-элите, у него нет опоры на региональные элиты. С учетом украинского трайбализма это очень важно. Плюс к этому новый главком не слишком авторитетен в Вооруженных силах Украины.

Сырский уже демонстрировал готовность вне зависимости от реальной ситуации выполнять любой приказ с Банковой, даже если это очевидно приведет к поражению и большим потерям.

Недавно назначенный заместитель главнокомандующего ВСУ Вадим Сухаревский, в принципе, достаточно похож на своего начальника. Он примерно такой же персонаж: решительный, беспринципный, готовый на любую авантюру, если ему такая задача поставлена.

Оба они, и Сырский, и Сухаревский, — практически идеальные фигуры военных преступников в духе оберфюрера СС Оскара Дирлевангера или начальника Верховного командования вооруженных сил нацистской Германии Вильгельма Кейтеля.

Вильгельм Кейтель, подписавший приказы о немедленном расстреле на месте всех комиссаров, политруков и евреев; Оскар Дирлевангер — командир 36-й гренадерской дивизии СС «Дирлевангер», которая уничтожила Хатынь и подавила Варшавское восстание. / Викимедиа

Что происходит в ВСУ после назначения Сырского

После кадровых перестановок украинские войска уже сейчас пытались контратаковать в Авдеевке и Купянске. Туда были переброшены достаточно большие силы. Но российские военные очень неплохо поработали по местам их дислокации и перевалочным пунктам, в том числе в Краматорске и Славянске.

Потери там, говорят, просто чудовищные, а главное — эти удары оказались очень деморализующими. Ведь Сырский запретил распространять любую информацию по этому поводу, так что теперь на Украине ходят совершенно жуткие слухи, в несколько раз увеличивающие и без того немалый разгром ВСУ.

Наверняка они и в дальнейшем будут предпринимать попытки контратак. Насколько они будут продуктивны — уже зависит от нас. Нужно быть очень внимательными, не позволять появляться слабым местам, куда украинцы могли бы ударить. Не стоит давать им даже какой-то ситуационный успех.