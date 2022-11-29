Спецоперация 29 ноября 2022, 18:00 У Украины заканчиваются ракеты ПВО. Новых поставок может и не быть Военный эксперт Матвийчук: Западу проблематично отправлять вооружение на Украину Владимир Зеленский / Telegram

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Украина может остаться без ракет для средств противовоздушной обороны: их запасы на исходе. Как и когда Запад сможет их пополнить, да и сможет ли вообще — неизвестно. Есть вероятность, что Европа и США вскоре станут помогать киевскому режиму лишь на словах.

Нужно много ракет, чтобы уничтожить одну цель

У украинской стороны заканчиваются ракеты ПВО. Причина — массированные российские удары по инфраструктуре страны. Об этом в интервью Deutschlandfunk заявил австрийский эксперт Герхард Манготт.

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«Россия стреляет таким количеством крылатых и баллистических ракет по инфраструктуре, чтобы исчерпать резервы украинской ПВО. Украина использует много ракет, чтобы уничтожить лишь одну цель. Поэтому у нее заканчиваются перехватчики», — объяснил он.

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Манготт уверен, что Запад проявил «небрежность и медлительность». В итоге поддерживающим Киев странам приходится реагировать постфактум.

«Запад мог заранее подумать о том, чтобы быстрее и качественнее усилить эту составляющую украинской обороны», — сказал эксперт.

Помощь Украине вообще могут свернуть

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с «360» выразил мнение, что австрийский эксперт близок к правде. Разрушение инфраструктуры привело к срыву перевозок, у железнодорожного транспорта огромные проблемы с доставкой боеприпасов ВСУ.

«Свои ракеты они уже расстреляли. Те, которые поставил Запад, или уничтожены этими ударами, или же практически не используются ввиду отсутствия пусковых установок для этих ракет. Нарастить поставки не представляется возможным, поскольку ехать не на чем, ехать некуда», — объяснил Матвийчук.

Он назвал два варианта для Запада. Первый — привлечь дополнительные силы для обеспечения и восстановления сил Украины. Но речь пойдет о колоссальных средствах, что может сильно ударить по самим таким государствам. На снижение обороноспособности собственной страны ни одно руководство не пойдет. Второй вариант — свернуть помощь Киеву.

Западу самому не хватает вооружения

Говорить о небрежности Запада пока сложно, ведь неизвестно, на каких условиях Украине поставляли ракеты и другое вооружение, напомнил «360» полковник и военный эксперт Михаил Тимошенко.

«То, что они заканчиваются, — вопрос интересный. В последнее время часто и в их прессе, и из уст руководства звучат слова о том, что <…> самим же не хватит, мы свои распечатали запасы», — рассказал он.

Сказать, кто и в какой срок теперь будет поставлять эти ракеты ВСУ, по мнению Тимошенко, невозможно. Ведь система принятия таких решений в США и Европе крайне запутанная.

«У кого-то конгресс в это вмешивается, у кого-то идут межпартийные стычки, кто-то хочет что-то выторговывать, у нас (у России. — Прим. ред.) в том числе», — подытожил эксперт.