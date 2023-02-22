Спецоперация 22 февраля 2023, 16:21 ВСУ атаковали мирные города Донбасса. Новые смертоносные «подарки» Байдена Военный эксперт Орлов: США не будут поставлять ВСУ свое новейшее оружие РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден во время вчерашнего выступления в Польше заявил, что россияне не враги для НАТО. Словно добрый дедушка-волшебник, он обнимался с детьми для создания дополнительного медийного эффекта. Однако уже ночью на мирные районы городов и поселков Донбасса полетели смертоносные подарки от американцев.

Любое оружие опасно

Для удара по территории Донбасса — Донецку, Макеевке, Харцызску, Иловайску и даже Мариуполю — ВСУ, возможно, использовали новые виды вооружений, сообщил военкор Дмитрий Стешин.

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«Был беспрецедентный обстрел, всю ночь работали ПВО не только в городе (Донецке), но и во многих наших других городах, в том числе в Дебальцеве, в Мариуполе», — сказал советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, подчеркнув, что система ПВО справилась со своей задачей.

В том числе могли применить бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB от компаний Boeing и Saab Group. Однако, по словам бывшего замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, мирные города обстреляли «новыми ракетами», характеристики которых «держатся в строжайшем секрете».

Любое оружие опасно — хоть старое, хоть новое. Оно сделано для того, чтобы применяться на поле боя, напомнил в разговоре с «360» эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. Снаряды GLSDB имеют повышенную дальность и точность, отметил он.

За сложным названием «бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB» скрываются обыкновенные бомбы GBU-39, которые присоединяют к двигателю ракеты от РСЗО HIMARS. Таким образом увеличивается дальность полета до 150 километров, рассказал «360» заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

«Увеличение дистанции поражения — это обстрелы на большом расстоянии вглубь территории России», — подчеркнул эксперт.

В честь визита Байдена

ВСУ самостоятельно не решают, что и когда им применять, уверен Кошкин. Украинские солдаты используют комплекты вооружения, которые им выдают «старшие начальники» из стран коллективного Запада, и бьют тогда, когда разрешат.

Ночной обстрел Донбасса заокеанские хозяева украинского режима решили приурочить к визиту Джо Байдена в Киев и его выступлению в Варшаве, допустил эксперт.

В зарубежной прессе появилась информация о том, что США передадут Украине новые умные бомбы — снаряды JDAM-ER дальнего действия с GPS-наведением, способные поражать цели на расстоянии 72 километра. Агентство Bloomberg утверждает, что разработан даже способ запуска этих боеприпасов с истребителей времен СССР, которые использует Украина.

Орлов предположил, что Штаты все же не будут поставлять Украине свое новейшее оружие, в том числе экспериментальное. Но что касается дальнобойных ракет — многие из них не входят в число секретных видов вооружений, поэтому, вполне возможно, они у ВСУ появятся.

Никаких проблем, чтобы отправить такие ракеты киевскому режиму, у западной элиты не возникнет, заметил эксперт. Тем более что в США многие политики хотят показать избирателям, что 80-летний Джо Байден «еще силен» и может идти на второй президентский срок.

Западные страны будут давать ВСУ ровно то и в тех объемах, чтобы и дальше реализовывать свой план по военному конфликту с Россией на территории Украины. Владимир Орлов

Как изменится ход СВО

Подобные поставки и атаки на мирные города повлекут соответствующий ответ со стороны Москвы. Значит, нас ждет обострение конфликта, заявил Андрей Кошкин.

«Коллективный Запад радуется тому, что они снаряжают такими дальнобойными средствами ВСУ — это в высшей степени бесчеловечно, так как дестабилизирует ситуацию», — добавил он.

Россия должна обеспечить защиту гражданского населения, а для этого нужно отодвинуть угрозу на достаточное расстояние от своих границ. В послании Федеральному собранию Владимир Путин говорил в том числе об этом, подытожил эксперт.