Эксклюзив 12 декабря 2022, 18:16 Новая ахиллесова пята Украины. Скоро сопротивление станет невозможным Публицист Новоселов: генераторы — новая ахиллесова пята режима Владимира Зеленского РИА «Новости»

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Киев, наконец, признал ущерб, нанесенный российскими ракетными ударами по энергосети. Владимир Зеленский поговорил с президентом США Джо Байденом и доложил боссу, что примерно половина украинской энергетической инфраструктуры уничтожена. О том, как новая ахиллесова пята киевского режима приближает победу России, — в колонке публициста Ивана Новоселова специально для «360».

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Далее — прямая речь.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также на днях заявил, что в результате «восьми волн ракетных ударов» повреждены абсолютно все украинские ТЭС и ГЭС, а 40 процентов высоковольтной энергосети «получили повреждения различной степени».

Зеленский, предположительно, попросил у Байдена еще оружия и даже получил согласие. Однако реальность продолжает неумолимо надвигаться. Новые партии американской помощи Украине измеряются не миллиардами, а миллионами, и хозяева не очень хотят расставаться даже с этими деньгами ввиду ожидаемых проверок и растущих сомнений в наличии у киевского режима каких-либо серьезных перспектив.

Нехватка денег — лишь часть проблем режима Зеленского. Главная заключается в том, что они не могут восстанавливать энергосеть с той же скоростью, с какой российские удары превращают ее в металлолом.

Более того, запчасти практически закончились, и ни Европа, ни США не могут быстро поставить Киеву в необходимом объеме оборудование, основанное на иных стандартах, или даже существенное количество генераторов.

Генераторы становятся новой ахиллесовой пятой киевского режима. По оценкам экспертов, у Украины есть примерно 300-400 тысяч генераторных установок. Многие из них не предназначены для непрерывной длительной эксплуатации. В любом случае этого количества недостаточно для удовлетворения энергетических потребностей страны в зимний период.

В последней партии помощи США поставили 300 генераторов. Даже если каждый «союзник» Украины предоставит столько же, этого все равно будет недостаточно. Генераторы, топливо, запчасти для энергосети, боеприпасы, вооружения, техника, военное снаряжение, системы ПВО, ракеты… Киевский режим полностью зависит от западных поставок во всех этих и многих других областях.

О деньгах и говорить нечего. При этом зависимость постоянно возрастает, поставки сокращаются, а «партнеры» постепенно теряют собственные возможности отправлять на Украину что-то еще.

Президент Украины Владимир Зеленский / Telegram

По словам представителей Киева, восемь волн ракетных ударов уничтожили половину энергетической инфраструктуры. Значит, еще четыре-шесть волн, и она полностью выйдет из строя, что сделает работу российских Вооруженных сил намного проще.

Даже если нацистский режим продолжит упрямое сопротивление после уничтожения энергосети, Россия сможет использовать «освободившиеся» ракеты для ликвидации другой критической инфраструктуры и довести противника до такого состояния, когда сопротивление станет невозможным.

Как только Украина полностью истощит свои старые резервы, никакие поставки Запада не смогут поддерживать функционирование военной машины ВСУ. Огромные людские потери тоже не помогают делу. Иностранные наемники не слишком горят желанием сражаться и умирать за Украину, а мобилизованные новобранцы имеют низкий боевой дух, что и неудивительно, раз их используют как пушечное мясо.

Остатки прежних ВСУ и неонацистские батальоны все еще удерживают мобилизованных в повиновении. Заградотряды все еще мешают массовому дезертирству и сдаче в плен.

Однако украинская оборона выглядит сильной только снаружи. Как только она треснет, эта трещина может стать последней и вызвать полный коллапс и падение режима.