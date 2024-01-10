Эксклюзив 10 января 2024, 16:54 Никакого будущего. Украину не спасет даже западное оружие Блогер «Голос Мордора»: Запад растерялся из-за провалов Украины Operation European Support/globallookpress

Читать 360tv в

Западные СМИ все чаще признают провалы ВСУ, несмотря на огромные средства, вложенные в украинскую армию. Жители Украины не стремятся к победе в конфликте, так как они понимают, что их страна построена на лжи и мифах, и за ее действиями нет справедливости. Об этом в колонке для Telegram-канала «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Реклама

ВСУ зашли в тупик

The Wall Street Journal пишет, что военные устремления Украины зашли в тупик. Еще совсем недавно, при планировании пресловутого «контрнаступа», все союзники Украины и украинские военные были уверены в успехе, но теперь от этой эйфории не осталось и следа. Осталось лишь тяжелое и болезненное похмелье и ощущение растерянности. Издание пишет, что контрнаступление закончилось, даже не успев толком начаться. Русские грамотно останавливали наступающих, и ВСУ несли огромные потери. Выводы экспертов мрачны — Украина недостаточно вооружена, чтобы противостоять России.

На самом деле за этим выводом не кроется призыв немедленно еще сильнее вооружить Украину. Нечем, да и реакция России может быть достаточно неожиданной. По сути дела, это констатация простого факта, что Украина не сможет победить в этом конфликте.

Pixabay

Западное оружие не поможет Украине

Но на самом деле причина вовсе не в оружии. В истории бывали случаи, когда маленькие и слабые страны побеждали сильных и грозных противников. Но тут должны быть два непременных условия — борьба должна быть справедливой, и народ должен хотеть защищать свою страну. В случае с Украиной отсутствуют оба условия.

В свое время маленький Вьетнам одолел США. Конечно, не без помощи СССР, но и Украине сейчас помогает весь Запад. Война народа Вьетнама была справедливой. Он воевал за свою свободу, за лучшую жизнь, за будущее. Воевали даже дети и женщины, делали все, что могли. Потери были колоссальны, США буквально выжигали Вьетнам, бомбили его всем, чем можно, но это не помогло. Американцев прогнали из страны с позором.

Unsplash

Украинцам плевать на страну

Конфликт на Украине точно не является справедливым, и народным его тоже назвать нельзя. Какой к черту он народный, если почти 10 миллионов этого народа из страны просто убежали, даже не подумав о ее защите? Какой он народный, если будущих защитников приходится выковыривать из схронов и общественного транспорта? Народу плевать на Украину, потому что есть четкое подсознательное понимание того, что такой страны попросту нет. Есть только фикция, миф, пустая оболочка, за которой нет вообще ничего. И ничего никогда не будет, никакого будущего.

Страна, построенная на лжи и мифах, сама становится ложью и мифом. И все оружие Запада, вся его помощь спасти ее не в состоянии. Потому что сам ее организм нежизнеспособен. У него просто отказывают органы, и можно, конечно, продержать это умирающее тело на проводах и трубках, но оно все равно издохнет.

И это и есть та самая главная причина, по которой Украина никогда не сможет победить.