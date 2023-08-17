17 августа 2023, 13:15
Никаких переговоров на условиях Запада. У США не выйдет заморозить конфликт на Украине
Политолог Михайлов: Россия не пойдет на заморозку конфликта на условиях США
В США заявили, что украинская армия не сможет победить, поэтому следует заставить киевский режим пойти на переговоры. Однако Россия не согласится на заморозку конфликта. Она претендует на полное освобождение Донбасса и новых регионов, заявил «360» военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.
Далее — его прямая речь.
Условия заморозки
Все больше здравых голосов появляется со стороны американцев. Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил о том, что у киевского режима нет шансов «победить». Нужно заморозить конфликт, приступить к переговорам.
Со стороны американцев он, конечно, прав. Со стороны России — я не представляю себе, как можно сейчас просто заморозить конфликт в той стадии, в которой он находится, и переговариваться с Украиной.
Америка должна предъявить условия, выгодные России. После того как Украина не согласилась на первые условия так называемого мирного договора, наши претензии возросли. Отказ от вступления в НАТО, демилитаризация, денацификация. Новые регионы должны полностью отойти России. <…> Все побережье Черного моря должно стать нашим, и Украину нужно этого лишить.
Опасная передышка
Американцы это прекрасно понимают. Они предпримут любые меры для заморозки конфликта, но именно в текущем положении — с неким разграничением, где фактически нет победителей.
Мы взяли под контроль некоторые территории, но Донбасс еще не освободили от оккупантов, российские Запорожскую и Херсонскую области — тоже.
Нам не нужно, чтобы Украина получила возможность передышки, накачки вооружением, производство которых нарастили в США, и потом с новыми силами возобновила конфликт с нами.
Здравый смысл в предложениях американцев есть, но вопрос в другом — будет ли он приемлем для России. Однако то, что эти голоса стали появляться, — уже хорошо.
Неподходящий сценарий
Несомненно, Украина прекрасно осознает, что ей не победить, и поэтому массовая коррупция, разграбление любой помощи, уничтожение собственного населения идут полным ходом.
Нужно, как и делали до этого момента, продолжать перемалывать живую силу, технику Запада, на подходе уничтожать любую помощь и [идти в] контрнаступление.
Стоит сломить ситуацию, и посыплется вся Украина. Западу ничего не поможет сохранить статус-кво.
Перемирие по образцу Северной и Южной Кореи, постоянное напряжение у границ нас абсолютно не устроит. Верховный главнокомандующий не одобрит этого.
Время украинской хунты предрешено. Произойдут огромные потери. Никаких переговоров на условиях Запада.
США
Россия
Переговоры
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама