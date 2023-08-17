Эксклюзив 17 августа 2023, 13:15 Никаких переговоров на условиях Запада. У США не выйдет заморозить конфликт на Украине Политолог Михайлов: Россия не пойдет на заморозку конфликта на условиях США РИА «Новости»

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В США заявили, что украинская армия не сможет победить, поэтому следует заставить киевский режим пойти на переговоры. Однако Россия не согласится на заморозку конфликта. Она претендует на полное освобождение Донбасса и новых регионов, заявил «360» военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.

Далее — его прямая речь.

Условия заморозки

Все больше здравых голосов появляется со стороны американцев. Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил о том, что у киевского режима нет шансов «победить». Нужно заморозить конфликт, приступить к переговорам.

Со стороны американцев он, конечно, прав. Со стороны России — я не представляю себе, как можно сейчас просто заморозить конфликт в той стадии, в которой он находится, и переговариваться с Украиной.

Америка должна предъявить условия, выгодные России. После того как Украина не согласилась на первые условия так называемого мирного договора, наши претензии возросли. Отказ от вступления в НАТО, демилитаризация, денацификация. Новые регионы должны полностью отойти России. <…> Все побережье Черного моря должно стать нашим, и Украину нужно этого лишить.

Опасная передышка

Американцы это прекрасно понимают. Они предпримут любые меры для заморозки конфликта, но именно в текущем положении — с неким разграничением, где фактически нет победителей.

Мы взяли под контроль некоторые территории, но Донбасс еще не освободили от оккупантов, российские Запорожскую и Херсонскую области — тоже.

Нам не нужно, чтобы Украина получила возможность передышки, накачки вооружением, производство которых нарастили в США, и потом с новыми силами возобновила конфликт с нами.

Здравый смысл в предложениях американцев есть, но вопрос в другом — будет ли он приемлем для России. Однако то, что эти голоса стали появляться, — уже хорошо.

Неподходящий сценарий

Несомненно, Украина прекрасно осознает, что ей не победить, и поэтому массовая коррупция, разграбление любой помощи, уничтожение собственного населения идут полным ходом.

Нужно, как и делали до этого момента, продолжать перемалывать живую силу, технику Запада, на подходе уничтожать любую помощь и [идти в] контрнаступление.

Стоит сломить ситуацию, и посыплется вся Украина. Западу ничего не поможет сохранить статус-кво.

Перемирие по образцу Северной и Южной Кореи, постоянное напряжение у границ нас абсолютно не устроит. Верховный главнокомандующий не одобрит этого.

Время украинской хунты предрешено. Произойдут огромные потери. Никаких переговоров на условиях Запада.