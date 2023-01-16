Эксклюзив 16 января 2023, 12:32 Невыученный урок. Украинских военных в Артемовске постигнет та же участь, что и в Соледаре Публицист Новоселов: ВСУ в Артемовске ждет та же участь, что и в Соледаре РИА «Новости»

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На прошлой неделе Соледар перешел под контроль российских вооруженных сил: кварталы этого крупного населенного пункта самоотверженно штурмовали бойцы ЧВК «Вагнер», далее началась зачистка города и его соляных шахт от остатков ВСУ. Освобождение Соледара, как отметили в Минобороны, поможет отрезать украинские войска в Артемовске от снабжения и взять их в котел. Однако западные СМИ и представители киевского режима продолжили распространять фейки, будто украинская сторона контролирует ситуацию. Подробнее об этом — в колонке публициста Ивана Новоселова специально для «360».

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Далее — прямая речь.

Реакция западных СМИ на взятие Соледара вполне ожидаема. Они запаниковали и попытались придумать новые фейки, чтобы оправдать свои прошлые байки о возможностях ВСУ.

Некоторые цитировали украинских чиновников и утверждали, будто киевские силы все еще удерживали город. Якобы там идут тяжелые бои, но «ситуация под контролем». Отрицание правды до самого конца уже вошло у них в привычку.

Пока некоторые рассказывали сказки о каких-то мифических гражданских, которых защищают ВСУ, другие начали все же менять риторику. Из важного пункта украинской линии обороны Соледар превратился в незначительный городок. Видимо, Артемовск ждет та же участь.

Западная пресса забыла упомянуть о том, что ВСУ использовали соляные шахты для хранения вооружений, техники и складских запасов, чтобы защитить их от российских ударов. Это был один из самых важных логистических узлов для снабжения всего фронта в Донбассе.

Признавать поражение всегда тяжело. В особенности это тяжело для киевского режима и его западных покровителей. Дело в том, что вся программа военной помощи режиму Владимира Зеленского имеет смысл, только если Украина способна эффективно «сражаться» с Россией. Пока признаков этого не было. ВСУ не взяли с боем ни одного города и вообще не показали ничего особенного в боевых действиях.

Российские вооруженные силы тем временем превратились в западной прессе из «необученных новобранцев, вооруженных винтовками столетней давности», в «волны элитных штурмовиков». Идиотское сравнение, но западная аудитория это съест.

Видимо, у людей настолько короткая память, что они забывают, что писали о российской армии ранее. Их не волнует, что Россию показывают одновременно «слабой и неопасной» и «угрозой для всей Европы».

Некоторые западные СМИ, в том числе канал France 24, ошибочно сообщили о занятии российской армией Артемовска. Но это мелочи — большинство жителей Запада с трудом найдут на карте Украину, о городах и говорить нечего.

Зарубежные журналисты по-прежнему пытаются выставить успехи России как незначительные и делают упор на неудачах, причем большая часть этих неудач остается плодом их больного воображения.

РИА «Новости»

Например, они говорят, что взятие Артемовска и Соледара стало главной целью Москвы после неудачной попытки захватить Киев. Разумеется, западные журналисты знают о целях России все. Причем напрямую от Верховного главнокомандующего.

Они продолжают писать о сопротивлении — значит, киевский режим еще не выучил урок и будет дальше отправлять военных на убой в бесплодных попытках удержать Артемовск.

Взятие Соледара создает для ВСУ риск окружения в Артемовске и нарушает линии снабжения. Однако Зеленского никогда не заботили военные реалии, интересы страны или жизни людей. Главное для него — пиар с целью выманить побольше денег.

Западная пресса продолжат умалять достижения России, прославляя при этом каждый чих ВСУ. Что же, пусть дальше одерживают свои победы в социальных сетях.

К счастью, у российской аудитории есть хороший иммунитет к средствам информационной войны. Что до западной аудитории, то их можно лишь пожалеть. Они думают, будто власти действуют в их интересах. На самом деле они действуют в угоду глобалистской верхушке, а карманные СМИ вторят им, как попугаи. Это не изменится еще долго.