Эксклюзив 13 декабря 2023, 19:52 Неудачный визит в США. Звезда Зеленского погасла на Капитолийском холме Аналитик Онуфриенко: Зеленский не сможет мобилизовать 0,5 млн человек в 2024-м

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Американские журналисты заявили, что звезда украинского лидера Владимира Зеленского погасла на Капитолийском холме. При этом ВСУ продолжают терпеть неудачи на поле боя. Об этом «360» рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.

О визите Зеленского в США

В декабре 2022 года президента Украины Владимира Зеленского встретили в конгрессе США бурными продолжительными аплодисментами, переходящими в овации. Но 12 декабря уже этого года палата представителей сената США отказалась принимать украинского лидера на свое заседание.

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«The New York Times пишет: „Звезда Зеленского погасла на Капитолийском холме“. И скоро загорится в дурдоме», — заявил Онуфриенко.

На пресс-конференции в Белом доме Зеленский среди прочего заявил, что обсуждал с американским лидером Джо Байденом завоевание господства в воздухе в 2024 году.

«Осталось согласовать оккупацию Марса», — подчеркнул аналитик.

Он рассказал и о грандиозных планах киевской хунты в 2024 году. Например, Зеленский обещал мобилизовать для контрнаступления полмиллиона человек.

«Сразу скажу — это нереально. За год может он призвать при всех своих силах максимум 250 тысяч, но подготовить их за следующий год он будет не в состоянии», — отметил Онуфриенко.

О происходящем в зоне СВО

Де-факто Марьинка освобождена, за противником, по оценке Telegram-каналов, остается 1-2% территории на самых западных окраинах населенного пункта, рассказал аналитик. ВСУ уже месяц пытаются штурмовать терриконы к северо-западу от Горловки, и периодически им удается зайти на них. Но удержать их они не состоянии.

Под Работино ВС РФ потихоньку отбивают укрепрайоны и лесополосы, которые оставили этим летом. Под Угледаром после продвижения в ноябре линия фронта стабилизировалась.

«В Авдеевке, это подтверждает американский Институт изучения войны, удавка затягивается. Наибольшие продвижения на востоке», — рассказал аналитик.

В Артемовске противник отступает. Идут бои западнее Клещеевки за ключевую высоту. Попытки врага сбить наступления ВС РФ не увенчались успехом.