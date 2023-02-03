Эксклюзив 03 февраля 2023, 19:44 (обновлено: 03 февраля 2023, 20:44) Наступление на Запорожье и большой перелом. Для российских войск нет ничего невозможного Политолог Михайлов спрогнозировал большой перелом в зоне СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные развернули успешное наступление на Запорожском фронте. Впереди серьезные бои за освобождение столицы области, окруженного высотами и сталелитейными заводами Запорожья. Об этом заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. По его прогнозу, перелом наступит через пару месяцев.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Тяжелые бои за Запорожье

Из сегодняшнего брифинга Минобороны я бы отметил пару моментов на фоне общих успехов. Прежде всего это успешное продвижение российских войск на Запорожском направлении.

Специалисты отмечают, что украинские подразделения быстро покидают освобожденные населенные пункты. Есть предположение, что у них не хватает снарядов. Если раньше они активно отбивались, то сейчас отступают.

Нужно освобождать основные пункты Запорожской области — Гуляйполе, Орехов и само Запорожье, вокруг которого будут основные бои.

Я так понимаю, что мы сейчас атакуем территориальные батальоны. Они не очень подготовлены, менее боеспособны. А самые боеспособные войска стягивают к обороне города.

Сейчас Верховный главнокомандующий и командование думают, как с наименьшими потерями вернуть регион под контроль Российской Федерации.

Здесь будут тяжелые бои. Если в Мариуполе была только одна «Азовсталь», то в Запорожье, который на Днепре находится, высоты, восемь сталелитейных заводов. Если предположить, что будут сражаться так же, как за Мариуполь, то бои будут тяжелые. Но ничего невозможного для нынешних российских войск нет.

РИА «Новости»

Удары по позициям

Второй важный момент, который отметил бы из сводки Минобороны: поражены более 86 подразделений ВСУ. Артиллерией, ракетами, авиацией нанесли удары по скоплениям

Не стоит думать, что они ничего не делают. Русские военные говорят, что ВСУ пытаются сражаться достойно. Но у них уже нет той идеологии, они морально убиты. Я не знаю, на самом деле, на чем они еще держатся. Видимо, какие-то обещания и какие-то заградотряды еще работают, помогают стоять украинским военным.

Уничтоженная ПВО

Украинские системы ПВО мы в большей мере, конечно, выбили. Поэтому они кричат своим западным партнерам, чтобы срочно дали им всевозможные защитные «купола». Израиль просят [дать] ПВО, Европу просят, Америку. Но никто им ничего не дает. Нет у них новых систем ПВО.

РИА «Новости»

Свои они теряют и плохо ими пользуются. Мы видим, что у них устаревшая система, они даже своими же ракетами попадают по гражданским объектам. Как было в Краматорске, в других городах Украины, которые пока находятся под контролем киевской хунты.

Переломный момент

Я думаю, что наступает перелом. Украинские военные это прекрасно понимают. Сейчас на Запорожском, Херсонском направлениях участились случаи сдачи в плен целых подразделений. Видимо, еще работают наши политтехнологи, агитаторы военные. Листовки грамотные пишут. Объясняют, что почем.

И моральный дух украинцев окончательно падает, когда они читают, что им обещают и что будет, если они не сдадутся.

Победа будет за нами. Поэтому ожидаем, что через два или три месяца наступит кардинальный перелом, но только не в пользу Украины.